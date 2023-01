Combustibles con tarjetas de crédito: estacionero anticipó qué pasará en Paraná

Economía Hasta cuándo se podrá pagar con tarjeta de crédito en las estaciones de servicio

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), sigue firme con su postura de dejar de recibir tarjetas de crédito a partir del 1° de febrero. Según advierten los empresarios, el problema concreto es que las comisiones que pagan son demasiado altas y pasa demasiado tiempo entre el momento en el que cliente pasa su tarjeta y la compañía recibe efectivamente su dinero., Alejandro Di Palma, propietario de una estación de servicios ubicada en calle Laurencena de la ciudad de Paraná, adelantó que es muy probable que a partir del mes próximo, en su local adhieran a la medida de CECHA. Y explicó los motivos.“Hace mucho tiempo venimos señalando un conjunto de abusos que consiste, no solo en el porcentaje que te cobran por comisión, sino el después. Dadas las circunstancias inflacionarias, postergan un pago a 30 días y es relevante para un tipo de negocio donde tenés un precio de venta y de compra que es fijado por petroleras de manera tal que la renta es absolutamente inflexible y tenés que vender cada días más con tarjeta”.En este sentido, Di Palma dio cuenta que, ante la situación económica, “sobre el universo total de operaciones las ventas con tarjetas se dispararon y están en el orden del 50 por ciento”.Sobre la medida en general, entendió que “son definiciones que se lanzan en general para proteger al sector de los daños económicos de la economía en general, de manera tal que la adhesión a la medida es voluntaria. Hay un montón de estacioneros, que están muy preocupados con los números negativos de este negocio”.Consultado sobre qué medida se adoptará en sus estaciones de servicio, Di Palma adelantó que “probablemente cortemos. Nos parece importante en algún momento exhibir la problemática porque acá, si no cortás una calle nadie te escucha”.Finalmente, el empresario indicó que seguirá vigente el pago con tarjetas de débitos, ya que luego de la intervención del Estado, se redujo el plazo de pago. “En este momento a las operaciones con débito las estamos cobrando rápidamente, o sea que el débito y el efectivo se usan normalmente, nunca tuvo sentido esa dilación de parte de las tarjetas de crédito que están cobrando una comisión y resulta que el costo financiero de la venta la sostiene la pyme, no tiene sentido”, puntualizó.