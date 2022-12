Los comercios ya pueden adherirse al programa Billetera Entre Ríos

Billetera Entre Ríos sigue avanzando y si bien los usuarios van a poder descargar la app y comenzar a operar desde el 19 de diciembre, los comercios de los rubros alimentos y medicamentos ya pueden adherirse al programa que va a potenciar sus ventas.Los comercios adheridos podrán otorgar reintegros de hasta el 30 por ciento para los consumidores, con un tope de 5.000 pesos por mes por persona, de lunes a jueves, en rubros alimentos y medicamentos.1- Ingresa a www.entrerios.gov.ar/billetera y accede desde el botón “¿Sos comercio? Quiero registrarme”.2- Luego, el comercio será derivado a una plataforma donde completará un simple formulario eligiendo si es Persona Física o Persona Jurídica.3- Carga mínimos datos, valida identidad y confirma el pedido.4- Recibirá un mail de bienvenida que lo habilitará para acceder al sistema de cobros con QR “Plus Cobros”.Todas las dudas y consultas pueden resolverse en el apartado “Preguntas frecuentes” que se detalla en la web.Con el objetivo de dar a conocer el programa, responder consultas y promover la adhesión de los comercios, el gobierno provincial y la empresa Plus Pagos, encargada del desarrollo tecnológico de la aplicación, mantuvieron reuniones informativas con los centros comerciales de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Villaguay y Gualeguaychú.En diálogo con los comerciantes de toda la provincia, el secretario de Industria y Comercio, Fernando Caviglia, remarcó que “el Programa Billetera Entre Ríos genera un incentivo del consumo a través de un reintegro al cliente por la compra en comercios de los rubros promovidos”. De esta manera, “el comercio va a ir notando un incremento de sus ventas, y el cliente será beneficiado con el reintegro de saldo en su aplicación”.“Esto forma parte de un trabajo que lleva muchos meses de elaboración y estudio. Estamos muy satisfechos con la tarea que venimos realizando junto al Ministerio de Economía, el sector privado y todos los intervinientes que han cooperado para que esto hoy sea un hecho” resaltó Caviglia.Además, desde el miércoles ya está disponible la opción para los comercios que quieran adherirse en la página oficial del gobierno de la provincia, www.entrerios.gov.ar/billetera. “Allí hay un explicativo de todo el funcionamiento del sistema; hay dos botones, uno para comercios que quieran adherir y otro para usuarios que quieran sumarse y bajar la aplicación que va a estar disponible a partir del 19 para su uso”, concluyó Pérez Mendoza.En tanto, el gerente comercial de Plus Pagos, Pablo López, indicó: “la idea es acercar a los comerciantes al programa y que evacuen todas las dudas de cómo hacer para abrir una cuenta, que beneficios tienen, cómo cobrar, cuándo reciben la recaudación”.“Este programa tiene muchos beneficios y ventajas para el comercio: ya que no solo incrementará sus ventas, también podrá ofrecer reintegros exclusivos para clientes y potenciales clientes, cobrará sus ventas desde una única plataforma, podrá aceptar pagos de otras billeteras ya que cuenta con un QR interoperable, disminuirá el manejo de efectivo y podrá recibir rápidamente las recaudaciones diarias”, comentó López.