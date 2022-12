Asignación Universal cobra $20.336 con un extra desde el 12 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanzará desde el 12 de diciembre con el calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), según terminación de documento.Los titulares de la AUH recibirán durante el último mes del año un aumento por movilidad del 15,62%, que también impactó en la Asignación por Embarazo (AUE), jubilaciones y pensiones.En paralelo, siguen los cobros del Refuerzo Alimentario de $45.000 para las personas que no tienen ingresos por trabajo ni cobran planes sociales. Ese beneficio no es compatible con la AUH.La Anses no anunció un bono de fin de año para la AUH.Sin embargo, este grupo podrá acceder a otros beneficios:-Aumento por movilidad.-Tarjeta Alimentar de hasta $25.000.-Extra de $10.772 por la presentación de la Libreta AUH en las oficinas del organismo.El aumento por movilidad de la AUH es de 15,62% y elevó los montos de la prestación a $9795. Sin embargo, los beneficiarios reciben el 80% de la prestación total, por lo que en diciembre cobrarán $7.836 por hija o hijo.La Anses acreditará el 20% restante acumulado de todo el año con la presentación de la Libreta de Asignación Universal.Por otra parte, algunos grupos de AUH podrán acceder al aumento de la Tarjeta Alimentar.La prestación del Ministerio de Desarrollo Social incrementó en un 40% sus montos, que quedaron de la siguiente manera:-Familias con un hijo cobran $12.500.-Familias con dos hijos cobran $19.000.-Familias con tres hijos o más cobran $25.000.-AUH con hijos de hasta 14 años.-AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.Considerando el aumento y monto de la Tarjeta Alimentar, titulares de AUH con un hijo cobrarán $20.336 ($7.836 de asignación y $12.500 de Alimentar).Quienes tengan dos hijos recibirán en total $34.672 y quienes tengan tres hijos, $48.508, indicóDocumentos terminados en 0: 12 de diciembreDocumentos terminados en 1: 13 de diciembreDocumentos terminados en 2: 14 de diciembreDocumentos terminados en 3: 15 de diciembreDocumentos terminados en 4: 16 de diciembreDocumentos terminados en 5: 19 de diciembreDocumentos terminados en 6: 20 de diciembreDocumentos terminados en 7: 21 de diciembreDocumentos terminados en 8: 22 de diciembreDocumentos terminados en 9: 23 de diciembre