El Banco Central ya lleva comprados más de 4.000 millones de dólares este mes

El Banco Central (BCRA) cerró el miércoles su participación en el mercado cambiario con compras netas por US$ 300 millones y acumula más de US$ 4.200 millones en lo que va del mes, de la mano de las liquidaciones en el mercado mayorista con el Programa de Incremento Exportador (PIE), popularmente conocido como "dólar soja", que estará vigente hasta el 30 de septiembre.



El anterior récord de intervención del BCRA para un mes se dio en diciembre de 2011, cuando se compraron US$ 2.493 millones.



Desde su implementación, el pasado 5 de septiembre, los contratos de venta de soja y derivados en el mercado de granos con la cotización a $200 por dólar implicaron liquidaciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por más de US$ 6.500 millones, a un ritmo promedio de más de US$ 360 millones diarios, según datos de mercado y de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).



Si se mantuviera esta tendencia hasta el viernes, día en el que culmina el programa, el BCRA podría cerrar el mes con compras netas por casi US$ 5.000 millones.



El ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó ayer que el Programa finalizará "el próximo 30 de septiembre a las 15", a la vez que lo calificó como "un éxito muy importante tanto para la movilización económica de nuestra producción como también para la contribución a las reservas argentinas y la agenda de seguridad global alimentaria".



Al respecto, precisó que podrán realizarse operaciones de acuerdo con valores de pizarra hasta el día y horario de cierre y que, "luego, solo se podrán completar los trámites administrativos de dichas operaciones".



El ministro anticipó a través de su cuenta de Twitter que este viernes a las 19 hará una "evaluación final para contarle a la sociedad argentina los resultados", por lo que se aguarda una conferencia de prensa para ese día y horario.