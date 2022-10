Seguirán hoy las negociaciones por el conflicto de los neumáticos

Policiales Secuestraron neumáticos importados en el Puesto Caminero del Túnel

La conducción o (Sutna) y las empresas de la actividad no pudieron llegar ayer a un acuerdo para encontrar una salida al grave conflicto político-sindical que mantiene paralizadas las plantas productoras y la cadena automotriz, pero resolvieron continuar hoy con las tratativas en el Ministerio de Trabajo de la Nación, ciales.Mientras continúa la huelga general del gremio liderado por el dirigente clasista Alejandro Crespo, la nueva reunión se desarrollará desde las 13 con la presencia de todas las partes involucradas en la sede de la cartera laboral, en Alem 650 de esta capital.Según trascendió, si bien el sector empresarial podría mostrarse proclive a mejorar algunos puntos la paritaria que cerró en junio pasado, el obstáculo continúa siendo el reclamo del pago al 200% de las horas de trabajo de los fines de semana y la propuesta para el segundo semestre de este año.Sindicalistas y empresarios negociaron ayer desde las 14 y hasta ya avanzada la noche una salida al grave conflicto en el Ministerio de Trabajo en procura de resolver un extenso conflicto de casi seis meses, que comenzó con reclamos salariales y se profundizó luego con paros y bloqueos de las compañías.La conducción de la CGT ratificó el lunes último su "preocupación" ante la magnitud del conflicto en la cena que cinco de sus dirigentes mantuvieron en la quinta de Olivos con el presidente Alberto Fernández a partir de "la afectación integral de la industria".La reunión de ayer estuvo nuevamente encabezada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello, quien procura una salida al conflicto que ya paralizó la producción de las empresas de neumáticos Bridgestone Argentina, Pirelli y Fate y de terminales automotrices que no cuentan con ese insumo.El Sutna también exige la elevación a un 200% del valor de las horas trabajadas los fines de semana, lo que las empresas hasta ahora no aceptaron, dijeron las fuentes."Esto se está tornando más difícil que la cumbre de Yalta para terminar la Segunda Guerra Mundial. Es increíble pero es así", confirmaron varios voceros.Crespo fue respaldado en la cartera laboral por el sindicalista ferroviario de izquierda Rubén Sobrero -titular de la seccional de la actividad de la zona oeste bonaerense en el Ferrocarril Sarmiento-, dijeron a Télam fuentes gremiales.Además, trabajadores del neumático y militantes sindicales y de partidos de izquierda se concentraron frente al Ministerio de Trabajo para apoyar a la dirigencia del Sutna, provocando la interrupción del tránsito, incluido el Metrobús.Por su parte, Massa, al concurrir a la Cámara de Diputados para presentar los principales lineamientos del proyecto de ley de Presupuesto 2023, ratificó la idea de la apertura de importaciones de neumáticos si el conflicto no se resuelve."Tenemos que garantizar que los 150 mil puestos de la cadena automotriz y autopartista sigan adelante. También hay más de US$ 1.200 millones de exportaciones en riesgo, con mercados que podemos perder como Brasil y Estados Unidos", advirtió.Sin embargo, volvió a bregar por un acuerdo: "A los empresarios también se lo pedimos porque cuando miramos los salarios de las empresas de neumáticos nos encontramos con que hay firmas que pagan diferencias salariales del 40% dentro de la misma actividad"."Les pedimos a todas las partes que cesen en la idea de inflexibilidad en el vínculo, sobre todo porque es un conflicto que viene de muy largo. Queremos que haya diálogo y acuerdo para volver al normal funcionamiento", concluyó.