Neumáticos: conflicto “hizo caer la producción en 1,8 millones de unidades”

El conflicto hizo que se dejaran de producir 1,8 millones de unidades, aunque se mostró positivo respecto de que mañana, finalmente, habrá un acuerdo.



Al respecto, dijo que el freno en la producción de neumáticos afecta a una cadena productiva que emplea a "unas 170 mil personas en forma directa" y que impide la producción de "casi 2.500 vehículos al día", lo cual "impactando fuerte en las exportaciones".



"No es comprensible que esto suceda. Me parece perfecto que los trabajadores tengan la mejor remuneración posible pero este es uno de los sectores que, dentro de los 240 convenios, está 19 en cuanto a los mejores pagos. También tienen participación en utilidades", afirmó el secretario de Industria a la salida de una reunión en el Palacio de Hacienda entre autoridades de las empresas, de gremios del sector y del Gobierno nacional.



Consultado por la habilitación de importación de neumáticos, en caso de que persista el conflicto, dijo que el ministro de Economía, Sergio Massa, se comprometió a "garantizar que el sector siga produciendo" y que, "si bien no es fácil una importación de neumáticos para las terminales, sí se podría importar para el mercado de reposición para que lo que produzcan las neumatiqueras puedan ir a las terminales".



"Se liberarían los neumáticos que hoy están en el puerto y se les ofreció a las mismas empresas neumatiqueras que, en caso de no haber arreglo", aclaró De Mendiguren. aunque dijo que espera que "no sea necesario".



"Lo que le pidió el ministro Massa a las neumatiqueras es que se sienten a conversar. Todos esperamos que mañana prime la cordura y podamos resolver", dijo en declaraciones a la prensa a la salida de la reunión.



En ese sentido, pidió "un poco más de humildad, colaborar con la situación del país, tenemos que recuperar el poder adquisitivo del salario y para eso necesitamos mantener el nivel de actividad”, dijo el funcionario en referencia al conflicto en el sector automotriz.



"Estoy seguro de que, mañana, las mismas neumatiqueras aceptarán (llegar a un acuerdo)", dijo.



Por último, dijo que el pedido de las empresas es "que se levante el bloqueo de las plantas", ya que "negociar con las plantas bloqueadas" dificulta la negociación y agregó que "estos conflictos hicieron caer la producción de neumáticos en 1,8 millones de unidades desde que empezó".



Más temprano, había dicho a Radio Nacional que lo que más le preocupaba era "el impacto en la cadena productiva", y que el sector automotriz es un sector que “viene trabajando muy bien” en conjunto con “toda la cadena con los sindicatos, la UOM, Smata, autopartistas, terminales”.



También respondió a una declaración de la presidenta del PRO, Patricia Burllrich, sobre un aparente aumento de suspensiones en el sector industrial.



“Los pedidos de suspensiones en el sector industrial desde el mes de julio hasta septiembre son dos.¿Podemos hablar de un clima de conflictividad sindical con la industria? Hoy vuelven a estar 11 puntos por arriba de la prepandemia; aquel gobierno de Bullrich nos dejó con un 54% de inflación y con una deuda impagable”, cerró De Mendiguren.



Télam.