Toyota también anunció la suspensión de su producción por escasez de neumáticos

Economía Ford detuvo su producción y otras terminales declaran falta de neumáticos

El Gobierno llamó a la "sensatez"



La automotriz Toyota paralizará desde el miércoles su producción de vehículos en la planta de Zárate, provincia de Buenos Aires, como consecuencia de la falta de neumáticos.La empresa envió una carta a sus proveedores en la que hace referencia al conflicto salarial entre empresarios y trabajadores de la industria del neumático."En referencia al conflicto entre el sindicato del neumático y nuestros proveedores de ese insumo, le comunicamos que Toyota Argentina interrumpirá la producción de su planta de Zárate a partir del primer turno del miércoles, hasta que se pueda restablecer el abastecimiento de esas piezas", sostuvo la compañía.La marca de origen japonés produce en Zárate produce la pick up Hilux y el SUV SW4, que son modelos que se distribuyen en el mercado local y se exportan a numerosos países de América Latina.En 2021, la marca alcanzó su récord histórico de producción en la Argentina, con 146.000 unidades en total.En esa terminal se producen unas 300 camionetas por día, de las cuales el 70% se destina a la exportación.Otras terminales, como Renault, Fiat, Volkswagen y Peugeot, están evaluando medidas similares ante la extensión del conflicto sindical, que ya lleva cinco meses.La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, llamó este martes a la "sensatez" tanto de dirigentes empresarios como sindicalistas, en el marco del conflicto que atraviesa el sector de la industria del neumático, cuyos representantes no llegaron ayer a un acuerdo ayer en el ámbito del Ministerio de Trabajo, por lo cual esta mañana continuaba el paro que viene paralizando las fábricas."Hacemos un llamado a la sensatez a todos sectores. Es un conflicto que tiene que resolverse porque es un sector importantísimo para la industria y la economía en general", dijo Cerruti esta mañana en declaraciones a Radio 10."Es una discusión compleja, delicada. No se ha avanzado en las últimas reuniones y hay una nueva mañana. En total ya se hicieron 35 reuniones en Trabajo, donde intervino el Gobierno. Es un conflicto que fue creciendo y fue cambiando el escenario en la mesa de negociación", indicó la portavoz.Tras la reunión de ayer, los sindicalistas ratificaron la continuidad del paro por tiempo indeterminado y los bloqueos a las empresas luego de más de siete horas de negociaciones en la sede de la cartera laboral, en la avenida Leandro N. Alem al 600 de la ciudad de Buenos Aires.