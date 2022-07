El dólar blue retomó la tendencia alcista y el Central vendió US$ 130 millones

Economía BCRA aprobó régimen para incentivar al sector agroexportador a liquidar cosecha

El dólar blue subió $3 y cerró a $326 en el mercado paralelo, mientras que las cotizaciones financieras también se mantuvieron al alza y en valores máximos.En el acumulado del mes, el dólar informal acumula una suba $86, lo que implica un alza del orden de 35%.En otra jornada de alta demanda de divisas para pagos del sector energético, el Banco Central se vio obligado a ceder US$ 130 millones.La brecha entre el blue y el tipo de cambio oficial mayorista (que sube 22 centavos, a $130,90) se ubicó en 150%, tras haber trepado al 160% el viernes de la semana pasada, su máximo en 40 años.En cuanto a las cotizaciones financieras, siguen en niveles récord: el contado con liquidación operó a $334,95 y el Bolsa o MEP, a $324,47. El dólar minorista se vende a un promedio de $137,95, el ahorro a $226,46 y el turista, a $240,45."No es un tipo de cambio diferencial. No hay ningún incentivo cambiario ni desdoblamiento. Se crearon dos instrumentos de inversión, que es el problema que nos habían planteado", sostuvo el funcionario en declaraciones radiales.El gobierno espera que a partir de esta medida se acelere la liquidación de la cosecha que aún se mantiene en los campos. La idea del BCRA es obtener al menos US$ 2500 millones durante agosto.El Gobierno necesita de ese ingreso de dinero para hacer frente a la demanda para los pagos de energía que se prevén para el mes próximo.La entidad emitió hoy un comunicado que significó una señal política de peso luego de la serie de reuniones que mantuvo la ministra de Economía, Silvina Batakis, en Estados Unidos.