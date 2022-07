Tarifa eléctrica: detallan de cuánto es el subsidio cada $1.000 en Entre Ríos

Economía Cuánto subirán tarifas para quienes pierdan subsidios y desde cuándo se pagarán

El director del Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE), Luciano Paulin, señaló que la segmentación de tarifas “consiste en mantener los subsidios que actualmente el Estado nacional otorga a los usuarios residenciales en materia del costo del abastecimiento en lo que refiere a la energía”.En declaraciones a, el funcionario indicó que “cuando recibimos la factura los usuarios en la provincia de Entre Ríos tenemos tres componentes: uno es el nacional, que es el costo de adquisición de la energía en el mercado eléctrico mayorista, que lo fija la Secretaría de Energía de la Nación y sobre lo que está focalizada la segmentación. Hay un segundo componente provincial que es el Valor Agregado de Distribución que es lo que remunera la estructura de costos de las distribuidoras provinciales y el tercero son los impuestos. Cada uno de estos tiene un 33 por ciento de impacto sobre la factura”.Para clarificar la situación, Paulín precisó a: “Acotó que “hoy, absolutamente todos los usuarios tienen este subsidio, por lo cual, todos deben completar el formulario”.Remarcó que “no se debe falsear la declaración jurada porque habría sanciones cuando se crucen los datos con las bases ya existentes”.Manifestó que “lo importante es si uno está calificado o no para entrar en el nivel 1”. Y recordó en tal sentido que para seguir recibiendo subsidios el grupo familiar no debe pasar los 350.000 pesos de ingresos, no debe poseer más de tres inmuebles, ni más de tres autos con antigüedad inferior a cinco años, ni embarcaciones o yates.