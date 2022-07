Cuánto subirán tarifas para quienes pierdan subsidios y desde cuándo se pagarán

Paraná Enersa aclaró cuáles son los canales para adherirse al subsidio a la energía

El secretario de Energía Darío Martínez reveló de cuánto será y cómo se procederá a implementar el aumento de las tarifas de luz y gas para aquellos ciudadanos que pierdan el subsidio.Respecto de la implementación del, cuya inscripción abrió el pasado viernes, anticipó que. “En función a eso, va a ser su aplicación”, remarcó. Y luego profundizó sobre el incremento que se verá reflejado en la boleta.Martínez sostuvo que ", es un formulario con muchas preguntas y no sólo va a servir para la cuestión energética, sino para otros asuntos".Finalmente, el secretario explicó que”, precisó Martínez y aclaró: “Pero se va a hacer en etapas”. “”, por lo cual restarían dos tramos en los que se dividirá la suma restante de 2600 pesos.Consideró finalmente que se trata de un sector que “sabe que no puede tener la energía subsidiada y que probablemente no haya hecho ni la inscripción”. “. Y la única manera de no derrocharlo es con justicia social”, completó.Martínez comparó la situación de la Argentina con la del resto de los países: “China con cortes programados, Francia controla el uso de los aires, Alemania insiste en tender la ropa. Y la Argentina bate récords de demanda”.Durante los últimos tramos de la entrevista con C5N, el secretario de Energía aprovechó para criticar la política energética del Gobierno de Mauricio Macri, quien “redujo un 7% del consumo de la energía por que el país que el tan mal manejaba se estaba desinflando” y finalizó con un último esclarecimiento., terminó.