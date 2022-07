Tarifas: este viernes estará disponible el formulario para no perder el subsidio

RASE: cuáles son las topes de ingresos

En el anuncio de medidas fiscales y cambiarias, la ministra de Economía, Silvina Batakis, anticipó que el viernes estarán disponibles los formularios para la segmentación en las tarifas del servicio de energía.La ministra anunció nuevas medidas cambiarias y financieras, después de la turbulencia de los últimos días tras la renuncia de Martín Guzmán.Esa segmentación implicará que alrededor del 10% de la población deje de recibir subsidios de luz y gas.El nuevo régimen de: una que pagará la tarifa plena, otra con un aumento no mayor al 80% del Coeficiente de Variación Salarial y una tercera con tarifa social, según lo indicado en el decreto 332/2022 que orden la segmentación.Para eso,: este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar por más de $350.000 (el equivalente a 3,5 canastas básicas tipo 2, según el INDEC), tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles o una embarcación o aeronave. Son usuarios de ingresos altos.: este grupo declara ingresos mensuales totales del hogar entre $100.000 y $350.000, no poseer más de 3 inmuebles y no tener 2 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años. Son usuarios y usuarias de ingresos medios.: este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar equivalente a $100.000 (1 canasta básica tipo 2 según el INDEC, (tener menos de 2 inmuebles o no poseer ninguno y no tener un vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Son usuarios y usuarias de ingresos bajos.Los hogares que cumplan con al menos una de las condiciones, en forma gradual.Según estimaciones oficiales, se encuentran incluidos dentro del grupoAdemás de las personas a las que se le quitarán 100% los subsidios,: son los que no cumplen con las condiciones del nivel 1 y están agrupados en los sectores de menores ingresos (40%) e ingresos medios (80%).(AUH, AUE, AUD, Progresar, Potenciar Trabajo, entre otros) podrán ser incluidos en el padrón de beneficiarios del nivel de menores ingresos, sobre la base de la información con la que cuenta el Estado en sus registros.. Organismos públicos como la Anses, AFIP y el ministerio de Trabajo cruzarán datos para determinar quiénes pertenecen a cada uno de los tres segmentos.