Jubilaciones, asignaciones y beneficios de Anses: el cronograma de pago de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció el calendario de pagos a titulares de haberes jubilatorios, pensiones y planes sociales correspondientes a julio de 2022.Las fechas incluyen a beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF para trabajadores en blanco y monotributistas), jubilaciones (con medio aguinaldo), pensiones y Tarjeta Alimentar.Como sucede habitualmente, la fecha de cobro se define por la fecha de terminación del DNI del beneficiario.DNI terminados en 0 y 1: viernes 1 de julioDNI terminados en 2 y 3: lunes 4 de julioDNI terminados en 4 y 5: martes 5 de julioDNI terminados en 6 y 7: miércoles 6 de julioDNI terminados en 8 y 9: jueves 7 de julioDNI terminados en 0: viernes 8 de julioDNI terminados en 1: lunes 11 de julioDNI terminados en 2: martes 12 de julioDNI terminados en 3: miércoles 13 de julioDNI terminados en 4: jueves 14 de julioDNI terminados en 5: viernes 15 de julioDNI terminados en 6: lunes 18 de julioDNI terminados en 7: martes 19 de julioDNI terminados en 8: miércoles 20 de julioDNI terminados en 9: jueves 21 de julioDNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de julioDNI terminados en 2 y 3: lunes 25 de julioDNI terminados en 4 y 5: martes 26 de julioDNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de julioDNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de julioEl monto de la Tarjeta Alimentar se deposita el mismo día de la AUH en la misma cuenta. Ya no es necesario el plástico.DNI terminados en 0: viernes 8 de julioDNI terminados en 1: lunes 11 de julioDNI terminados en 2: martes 12 de julioDNI terminados en 3: miércoles 13 de julioDNI terminados en 4: jueves 14 de julioDNI terminados en 5: viernes 15 de julioDNI terminados en 6: lunes 18 de julioDNI terminados en 7: martes 19 de julioDNI terminados en 8: miércoles 20 de julioDNI terminados en 9: jueves 21 de julioJubilación mínima: $37.524,96.Jubilación máxima: $252.507,44.Pensión universal de adultos mayores (PUAM): $30.019,97.Pensiones no contributivas (PNC) madres de siete hijos: $37.524,96.Pensiones no contributiva (PNC) por vejez: $26.267.Asignación Universal por Hijo (AUH): $7.331,25 (se cobra el 80%, es decir, $5.865).Asignación Universal por Embarazo (AUE): $7.331,25 (se cobra el 80%, es decir, $5.865).Asignación por Hijo con Discapacidad: $23.880,90 (se cobra el 80%, es decir, $19.104,72).$9.000 mensuales por un hijo menor de 14 años o con discapacidad.$9.000 mensuales a titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).$13.500 mensuales por dos hijos menores de 14 años o con discapacidad.$18.000 mensuales por tres o más hijos menores de 14 años.