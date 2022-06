Récord turístico: más de 4 millones de personas se movilizaron por el país

El fin de semana largo marcó un nuevo récord con un movimiento de 4,4 millones de turistas en todo el país, según estimaciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El relevamiento de CAME indicó que alrededor de 2,3 millones de turistas y 2,1 millones de excursionistas recorrieron el país durante este fin de semana largo y el nivel de ocupación hotelera promedió el 90%.De acuerdo con el estudio de la entidad se movilizaron 148,1% más de turistas, 94,2% más de excursionistas, mientras que la estadía promedio aumentó 32%, y el gasto diario subió 386,9% y llegó a los $ 6.500, en comparación con junio del 2019, aunque en esa medición impacta la inflación.En estos cuatro días la estadía media fue de 3,3 días, similar a Semana Santa, y el gasto diario per cápita saltó a $6.524. Así, los 2,3 millones de turistas desembolsaron $50.048,5 millones, incluyendo hospedaje, transporte, comida y otros gastos.Este feriado largo que unió la conmemoración del paso a la inmortalidad del General Martín de Güemes y el Día de la Bandera quedó cerca de igualar las cifras de Semana Santa cuando llegó a los 4,4 millones de turistas y excursionistas.El ministerio de Turismo y Deportes señaló que las cifras marcan "un nuevo récord histórico desde que fue establecido en 2016 el fin de semana largo, y duplica las cifras de 2019"."El aumento de movimiento contra el mismo fin de semana de 2019 supera el 100% y confirma el sólido crecimiento del turismo interno, que ya había mostrado números muy superiores a la pre pandemia a lo largo de la temporada de verano, durante el fin de semana extra largo de Carnaval y en la última Semana Santa", agregó el informe oficial.Según el relevamiento de CAME los destinos más elegidos fueron las ciudades de Cafayate, Quebrada de Humahuaca, Termas de Río Hondo, Puerto Iguazú, Iberá, Rosario y Colón, Mendoza, San Juan, Merlo y Potrero de los Funes, Villa Carlos Paz, Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano.En la costa atlántica Tandil, Mar del Plata y Pinamar fueron los destinos más elegidos, mientras que en la Patagonia las ciudades más visitadas fueron Bariloche, San Martín de los Andes, Puerto Madryn, El Calafate y Ushuaia.La empresa Aerolíneas Argentinas registró 250 salidas diarias desde el jueves con una ocupación del 87% y más de 300.000 pasajeros trasladados.Los destinos más requeridos fueron los de Córdoba, Iguazú, Mendoza, Bariloche, Salta, Ushuaia, Tucumán, Neuquén, El Calafate y Comodoro Rivadavia, localidades que concentraron el 56% de los pasajeros.