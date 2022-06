Plazos fijos: buscan que “ahorristas en pesos le puedan ganar a la inflación”

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, afirmó que "este es un momento complejo, no diría que es el momento más difícil de la situación financiera de la Argentina, aun cuando hubo maniobras especulativas contra los bonos soberanos".



Pesce, en declaraciones al canal de cable C5N, sostuvo que "como todos los bancos centrales cuando se dan estas maniobras que deprimen los precios de los títulos, el BCRA salió a bancarlo y hemos logrado normalizar la curva de rendimientos tanto en la tasa nominal como en la tasa con CER".



El funcionario indicó que "el mercado de títulos públicos es central para el desarrollo del mercado de capitales. Uno de los defectos que tiene nuestro país es que no tiene un mercado de capitales profundo y ese es el rol que tiene el mercado de bonos, darle liquidez y profundidad a ese mercado de capitales".



Pesce añadió que "hemos decidido aumentar la tasa de interés para que los ahorristas en pesos le puedan ganar a la inflación. Después de la pandemia hemos comenzado a recomponer la tasa de interés".



Más adelante, el presidente del BCRA señaló que el jueves "la entidad ha tenido una menor intervención en el mercado de cambios y esperamos que la semana que viene se inicie un trayecto de normalidad donde no sea necesaria la intervención del BCRA".



En referencia a las reservas, Pesce puntualizó que "estamos en una situación internacional bastante compleja, donde la Reserva Federal aumentó su tasa de referencia porque la inflación allí es alta, hay volatilidad en el precio de los commodities y esto está generando dificultades en nuestro comercio exterior también. Es cierto que el sector primario está liquidando divisas en un nivel superior al del año pasado, pero está habiendo demoras en la liquidación de la cosecha de soja que es muy importante y que rondaría entre los 2.200 y los 2.500 millones de dólares que seguramente lo liquidarán más adelante También se esperaba que hubiera desembolsos netos por parte de los organismos multilaterales del orden de los 700 millones de dólares y que aún no llegaron, por lo cual en estos momentos, tenemos estos desajustes en la plaza cambiaria, pero el BCRA salió a defender el tipo de cambio y para eso están las reservas".



Pesce declinó que se adopten medidas adicionales al cepo y afirmó que "el BCRA va a aplicar las divisas al crecimiento y a la inversión y a la generación de empleo, pero estamos en una situación de escasez de divisas", al tiempo que también descartó un desdoblamiento del mercado cambiario.



El funcionario admitió que le preocupa la brecha entre el valor del dólar del contado con liquidación y el tipo de cambio oficial porque "eso alimenta las expectativas de la gente, pero no tiene tanto peso en aquellos que necesitan divisas para importar".