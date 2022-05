FMI: “Los niveles de deuda de los gobiernos aumentan en todo el mundo”

La subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, afirmó que "si bien los niveles de deuda de los gobiernos están aumentando en todo el mundo, con la carga de la deuda en los mercados emergentes aumentando rápidamente, hasta el momento no hay evidencia de una crisis sistémica, pero hay riesgos por delante".



Gopinath habló en la reunión anual del Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza, y dijo que "hasta ahora no vemos una crisis de deuda soberana sistémica, pero el riesgo que se avecina es importante".



También en ese marco, en una entrevista con la agencia Bloomberg, la funcionaria del FMI expresó que "la Reserva Federal (FED) debe continuar ajustando la política monetaria para controlar la creciente tasa de inflación en EEUU".



Gopinath sostuvo que "la economía mundial se enfrenta a vientos en contra y muchos riesgos a la baja, pero que hablar de una recesión es prematuro.



"Es muy importante para la Fed controlar la inflación lo antes posible", al tiempo que recomendó que "no deberían apartar la vista de la pelota", expresó la subdirectora del FMI.



Gopinath remarcó que "la inflación en los Estados Unidos tiene una base amplia y esto no es todo una historia de suministro. Hay un componente de demanda importante".



Si bien las últimas proyecciones del FMI anticipan que la inflación eventualmente se desacelerará, Gopinath señaló que "esto puede llevar tiempo, incluso en los Estados Unidos".



La funcionaria recomendó a los países "que no tomen medidas proteccionistas en respuesta a la guerra en Ucrania, diciendo que esto dañaría las perspectivas de crecimiento a largo plazo", en referencia a que varias naciones ya han restringido el comercio de alimentos, energía y otros productos básicos clave este año.



Al respecto, Gopinath enfatizó que "tales acciones podrían alimentar aún más la inflación y que las perspectivas para los precios de los alimentos son una gran preocupación".