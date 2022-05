Gobierno destina $1.800 millones para fortalecer la producción de computadoras

El Gobierno destinará $1.800 millones para incentivar la producción de equipamiento informático en el país, ante el crecimiento de la demanda de computadoras.



Se trata del "Programa de Fortalecimiento de la Industria del Hardware", cuya creación se formalizó por medio de la Resolución 437/2022 del Ministerio de Desarrollo Productivo, publicada este martes en el Boletín Oficial.



La iniciativa -que no incluye al Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego- busca también "fortalecer la capacidad productiva y de agregado de valor como así también la competitividad de la industria del hardware".



Para acceder al Programa, los productores de hardware podrán acceder a un Aporte No Reembolsable (ANR) verificada la ejecución de un proyecto productivo aprobado previamente, en el marco de convocatorias específicas en las que se definirán las características y requisitos de los proyectos a ser presentados, de acuerdo con lo dispuesto.



A efectos de percibir el beneficio del Programa, los solicitantes deberán informar mensualmente en el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE) los precios vigentes y cantidades vendidas de los bienes alcanzados por el beneficio por el tiempo de duración del mismo y obligarse a no reducir y/o incrementar el personal durante el tiempo fijado en cada convocatoria, aclaró la Resolución.



La implementación del Programa será afrontado con los recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo Productivo (FONDEP) al cual destinará al $1.800 millones.



Desarrollo Productivo justificó la creación del Programa al señalar que tanto el diseño como el uso del software "tiene como contrapartida la necesidad de incorporar el hardware y otros productos informáticos como vehículo indispensable para su utilización y materialización de los beneficios que el software ofrece en la producción de bienes y servicios de los más diversos".



Por ese motivo, destacó que "resulta primordial la implementación de políticas de promoción del diseño y la fabricación nacional de los equipos electrónicos (hardware) que ejecutan el software, para lo cual es necesario adquirir plaquetas electrónicas, instalarlas y maximizar su funcionalidad, lo cual requiere elevados costos de fabricación".



A la vez, afirmó que la situación provocada por la pandemia "incrementa la demanda en el mercado de computadoras, pudiendo generar desabastecimiento y, en consecuencia, una suba desmedida de los precios".