Oficializaron las subas de las asignaciones familiares y AUH: los nuevos montos

Los rangos y montos de las asignaciones detallados:

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) oficializó el aumento de 15 % para las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones alcanzadas por la Ley de Movilidad de la Seguridad Social, confirmaron adesde el organismo.De acuerdo a la Resolución 135/2022 publicada en el Boletín Oficial, el organismo de la Seguridad Social dispuso que "el incremento de los rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares previstas en la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias (. . . ) será equivalente al 15 %" a partir de junio de 2022.En la normativa se indicó que el incremento alcanza no sólo a los trabajadores registrados sino también a los titulares de la Ley de Riesgos de Trabajo, de la prestación por Desempleo, los monotributistas, los veteranos de guerra y los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), del régimen de pensiones no contributivas por invalidez y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.El porcentaje de aumento es igual al que la ANSeS otorgó para las jubilaciones y pensiones alcanzadas por la ley de movilidad de la seguridad social."Cuando, por aplicación del incremento mencionado, el monto de las asignaciones familiares y/o el valor de los rangos de ingresos del grupo familiar resulten con decimales, se aplicará redondeo al valor entero siguiente", se precisó en la norma.De esta manera,, que comprende a 4,4 millones de chicos, y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) serán de. Con hijos con discapacidad, la AUH pasa a $ 23.881. Mientras que la ayuda escolar anual será de $ 6.145.Para las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, la AUH pasa $ 9.532, al igual que la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Con hijos con discapacidad, la AUH asciende a $ 31.046 y la ayuda escolar será de $ 6.145.Según corroboró, laspara activos, desempleados, veteranos de Malvinas y jubilados y pensionados, serán las siguientes a partir de diciembre:: $ 7.332.: $ 4.945.: $ 2.989.: $ 1.540.Estos importes varían en determinadas zonas y provincias.Los importes de las asignaciones familiares para, que se determinan según las categorías, serán los siguientes a partir del próximo mes:Categorías A, B, C: prenatal e hijo, $ 7.332; por hijo discapacitado, $ 23.881 y ayuda escolar anual $ 6.145.Categorías D: prenatal e hijo, $ 4.945.; por hijo discapacitado, $ 16.892 y ayuda escolar anual, $ 6.145.Categorías E: prenatal e hijo, $2.989.; por hijo discapacitado, $10.661 y ayuda escolar anual, $ 6.145.Categorías F, G y H: prenatal e hijo, $ 1.540; por hijo discapacitado, $ 10.661 y ayuda escolar anual, $ 6.145.Categorías I, J, K: reciben por hijo discapacitado $ 10.661 y $ 6.145 por ayuda escolar anual.

RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA REGISTRADOS Y TITUL... by Elonce on Scribd

RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TITULARES DE LA PRESTACION POR DESEMPLEO by Elonce on Scribd

RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TITULARES DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO by Elonce on Scribd

RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA VETERANOS DE GUERRA DEL ATLANTICO SUR by Elonce on Scribd

MONTOS PARA TITULARES DE ASIGNACIONES UNIVERSALES PARA PROTECCIÓN SOCIAL by Elonce on Scribd

RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TRABAJADORES MONOTRIBUTISTAS by Elonce on Scribd

RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TITULARES DEL DECRETO N° 514/21 by Elonce on Scribd