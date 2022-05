Precios abusivos: en localidad correntina cobran casi $300 el litro de gasoil

Una mujer había ido a Curuzú Cuatiá a buscar su vehículo y debía regresar a su casa en Paso de los Libres pero se encontró con un obstáculo difícil de sortear: las estaciones de servicio de bandera reconocidas (Shell o YPF) no contaban con stock de gasoil.



Sin embargo, en una de las estaciones le dijeron que vaya a la que está ubicada por Ruta 119 y 126. "Cuando llegué al lugar el despachante me sonrió cuando me dijo que tenía gasoil y casi con vergüenza dijo que el litro cuesta $289", contó indignada Verónica.



Sucede que en la mayoría de las estaciones de servicio, después del aumento, el precio del gasoil se ubicó entre los $162,50 y los $164,50 dependiendo del lugar donde se compre. Sin embargo, en Curuzú esa empresa llevó el precio “por las nubes” y superó los $100 de remarcación.



La mujer que comentó al Diario Época que "la falta de gasoil es un problema de todo el interior, y por eso las estaciones que cuentan con stock se aprovechan de esta faltante".



La estación de servicio sin bandera está sobre Ruta 119 a pocos metros del cruce de la Ruta 126.

"Acá en Paso de los Libres los brasileros vienen y cargan, a los transportistas les venden un cupo que muchas veces no les alcanza para hacer viajes largos, es un problema grave que afecta a mucha gente", reflexionó la ciudadana que sólo cargó 10 litros para poder llegar hasta su domicilio y en Paso de los Libres llenó el tanque a $164.50 por litro.