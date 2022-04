Para tamberos, “hay una distorsión muy grande en el precio final de la leche”

Un dirigente de Federación Agraria Argentina filial Crespo, Fabio Schneider, en declaraciones a Elonce brindó detalles sobre la realidad del sector y destacó que los precios “están muy desfasados”



“Los tamberos estamos cobrando entre 36 y 38 pesos por el litro de leche”, indicó y sostuvo que el sector comercial es muy complejo ya que no hay un ente que regule los precios, “depende de la industria es lo que se paga; hay una distorsión muy grande entre los 36 pesos al precio final”.



Asimismo, Schneider destacó que “hay un gran desfasaje en los precios, la industria al cuarto de leche se vende al triple de lo que se nos paga; nosotros no somos los formadores de precios. “En Entre Ríos no hay un gremio que nuclee al sector lechero, hay una mesa gremial ara tratar el tema y es algo que se está avanzando lentamente”.



Al finalizar, reflexionó que “para hablar del futuro es necesario que lo construyamos en el presente, debemos tomar la iniciativa para que la situación mejore y con orgullo decimos que todos los productores queremos lo mismo”