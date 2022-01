Afirman que Precios Cuidados llegará a más supermercados de Entre Ríos

El Gobierno nacional oficializó esta noche una lista que incluyen 1.321 productos que integrarán el Programa de Precios Cuidados, y que estará vigente hasta el próximo 7 de abril, según se informó oficialmente.



El titular de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia, Pablo Luciano, brindó detalles en relación al modo en el que se aplicará el programa en Entre Ríos y cómo se llevarán a cabo los controles.



“La diferencia con el acuerdo anterior, que venció en septiembre, es que ahora son muchos más productos: antes eran 600 y ahora son más de 1300”, señaló, al tiempo que precisó que “en la provincia serán 1.304 los productos incluidos”.



“Estamos en el proceso de saber cuáles son los que se comercializarán en los supermercados de la provincia porque no todos los comercios tienen los mismos proveedores”, aclaró.



También informó que al acuerdo ingresan otras cámaras y habrá supermercados de cercanía que estarán alcanzados. Sería la primera vez que se incorporan y esto es un salto cualitativo importantísimo para poder llegar a un mayor número de consumidores”.



Consultado por APFDigital, Luciano señaló que “en las grandes cadenas no se discontinuó el programa, siempre estuvo vigente, pero hubo actualizaciones en los precios y modificaciones en los productos que se ofrecen: con este nuevo acuerdo algunos ingresan y otros salen”.



“Ya firmaron este acuerdo y estamos haciendo los controles correspondientes, sobre todo de aquellos productos nuevos: constatamos si están en góndola y si hay stock”, precisó.



Por último, el funcionario destacó que los consumidores tienen la posibilidad de bajar la aplicación Precios Cuidados para consultar qué supermercados están alcanzados por este acuerdo, ver qué productos incluye y tener los precios de referencia. También se van a poder hacer denuncias en el caso de que los precios no se cumplan o no haya productos”.