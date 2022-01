Empresarios advierten que el ausentismo creció 20 por ciento debido al Covid

El ausentismo en las pymes industriales creció 20% en las últimas dos semanas debido a la escalada de casos positivos de Covid, por lo cual los empresarios del sector reclamaron una serie de medidas para evitar el "parate" de la actividad.



"Las pymes ya estamos con un 20% de ausentismo y se prevé que el porcentaje será mayor en las próximas semanas", sostuvo el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato.



Ante esta situación, el dirigente convocó al Gobierno nacional, como también a las administraciones provinciales y municipales, a conformar un "comité de crisis" junto con empresarios y sindicatos, para evaluar y tomar acciones que eviten una caída en la recuperación de la actividad económica y del empleo privado.



Además, advirtió por el crecimiento de los costos de las pymes que generará la caída de la oferta en los insumos industriales -por el impacto de la enfermedad en toda la cadena de valor- y sostuvo que "una medida tomada a tiempo, además, evitará que esos aumentos terminen impactando en la inflación general".



"Los costos se incrementarán y eso traerá problemas en la producción, si es que no generamos una acción preventiva que acompañe los protocolos implementados", afirmó Rosato en un comunicado.



También señaló que "la ausencia laboral por presuntos contagios es multiplicador y las ART no las consideran dentro de la cobertura de salud".



A su criterio: "Esto va a afectar a la producción en la industria, porque no podemos reemplazar personal capacitado por otro sin experiencia".



En consecuencia, insistió: "La industria pyme pide reunirse con el Gobierno y los sindicatos para evaluar de manera urgente, nuevas medidas que no impacten en forma negativa en la perspectiva de mayor reactivación y crecimiento para 2022 que venimos anunciando".