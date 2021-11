Turismo: el fin de semana largo generó un impacto económico de $ 11.690 millones

Economía El Previaje II quintuplicó lo facturado en su primera edición

, afirmó el secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gregorio Werchow."Terminando hoy el fin de semana largo de noviembre como último fin de semana largo del año, la verdad que fue muy satisfactorio, con muy buenos resultados", dijo Werchow en declaraciones aAfirmó que "este fin de semana fue el mejor de noviembre de los últimos cinco o seis años seguramente", y aseguró que "esto fue derramado en las economías regionales, fundamentalmente en el interior del país y en el interior del interior".De acuerdo con el relevamiento de la CAME,en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional, dejando "un balance muy bueno y perspectivas alentadoras para la temporada de verano".En el caso de los turistas, viajaron 1.390.000 personas, 26,4% más que en el mismo fin de semana largo de 2019, con un gasto diario de $ 2.500 cada uno y una estadía media de 2,5 días.Desembolsaron $ 8.687,5 millones, un 142,6% más que en 2019, y "quitando el efecto inflación, el gasto resultó 17% superior".detalló CAME.Asimismo, 2.502.000 excursionistas se desplazaron de una ciudad a otra a pasar el día con un gasto promedio de $ 1.200 per cápita, y se estima que desembolsaron $ 3.000 millones, 29,8% más que en 2019, en la medición a precios constantes.En Santa Fe, Reconquista, Rosario y la ciudad capital tuvieron una ocupación del 90%; y en la región sur, Villa Constitución colmó su hospedaje al 100% en cabañas, 50% en casas quinta y 30% en campings.En tanto que; Mendoza recibió unos 35.000 turistas con una ocupación hotelera promedio de 93% en las principales ciudades turísticas; y en Córdoba la ocupación promedió el 90%, con picos de 96% en Villa General Belgrano y 90% en Almafuerte, en el Valle de Calamuchita.La provincia de Buenos Aires albergó a la mayor parte de la gente que viajó y los niveles de ocupación rondaron entre 85% y 95%, con picos en Pinamar, Cariló, y un buen fin de semana en Mar del Plata., indicó el informe.Detalló que "como sucedió en el fin de semana largo de octubre, las familias también aprovecharon la escapada de dos o tres días para realizar sus reservas del verano. Por eso lo que más se ocupó este fin de semana fueron los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas y no tanto la modalidad cabañas o departamentos".Werchow destacó que, y consideró que es una herramienta "extraordinaria" con la que "hasta este momento se fue comercializando a 2.500.000 de personas con un monto facturado de $ 46.500 millones"."Realmente es una extraordinaria herramienta que mueve a la reactivación de la actividad", concluyó el dirigente pyme.