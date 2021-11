Ocupación plena en Entre Ríos: más de 170mil visitantes disfrutaron la provincia

Más de 25 localidades estuvieron colmadas, y el movimiento turístico proyecta dejar un ingreso económico de mil cien millones de pesos."Estamos atravesando un proceso de reactivación exitoso, fruto del trabajo entre los sectores público y privado. El gobernador Gustavo Bordet impulsó los productos turísticos entrerrianos en acuerdo con los empresarios y trabajadores del sector y hoy se ven los resultados. Este fin de semana, como en anterior, dan cuenta de un cambio notable. Entre Ríos exhibe su potencial y los turistas responden eligiendo a la provincia", definió el ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo, al dar a conocer las estadísticas de este fin de semana, logradas desde la Secretaría de Turismo.Este feriado representa un 30 % más de movimiento del mismo feriado en 2019, donde Entre Ríos había recibido un ingreso excepcional de 130 mil visitantes. En el año 2020 no hubo feriado largo turístico en noviembre, por la pandemia de Covid 19, ya que la reapertura recién pudo ser efectiva el pasado 4 de diciembre. Con respecto al fin de semana largo de octubre hace poco más de un mes, hubo un movimiento similar de turistas con pernocte, pero un mayor movimiento de excursionistas y de visitas en el día, impulsado por las menores restricciones que se quitan paulatinamente por la mejora de las condiciones sanitarias, el regreso de eventos masivos y por el buen clima imperante.En cuanto al gasto turístico, el área de estadísticas turísticas provincial realizó una actualización de valores junto con 10 municipios referentes, donde se determinó que el promedio de gasto diario de un turista alojado en hotel de categoría intermedia es de 5.950 pesos, en alojamientos económicos de 4.582 pesos, y en hoteles 4 y 5 estrellas de 9.415 pesos. Para los alojados en cámpings, casas de familiares o amigos, u otras modalidades de alojamiento económicas, el promedio oscila entre los 2.860 pesos y 4.740 pesos. Los excursionistas gastan alrededor de 1.600 pesos en nuestro destino. En dicha ecuación proporcionada por los municipios se contabiliza la inversión en alojamiento, comidas y otras actividades que realiza un turista en destino. La proyección al finalizar este período de minivacaciones es que el beneficio económico que dejen los viajeros en Entre Ríos supere los mil cien millones de pesos.Como en semana santa, vacaciones de julio, y los fines de semanas largos de agosto y octubre, éste fin de semana continuaron las encuestas de perfil de turistas que nos visitan, donde determina que el 59 por ciento de los visitantes provienen de Buenos Aires y CABA, el 16 por ciento de provincia de Santa Fe, el 13 por ciento de Entre Ríos, el 5 por ciento de Córdoba, el 4 por ciento del norte del Litoral, y el 3 por ciento del resto del país. La incidencia del turismo extranjero aun es incipiente pero hay buena expectativa de que el número de visitantes internacionales aumente en la temporada estival, con la eliminación progresiva de restricciones.El transporte terrestre sigue representando casi la totalidad de los arribos a Entre Ríos, con un crecimiento del transporte en micros y combis por la habilitación de viajes grupales. Hay un porcentaje menor de llegadas aéreas y fluviales. Mas del 52 por ciento viaja acompañado de su grupo familiar, un 21 por ciento en parejas, un 24 por ciento con amigos, y un 4 por ciento viajeras/os solas/os.Durante octubre y noviembre se ha realizado una etapa de normalización de estadísticas turísticas a nivel nacional, incluyendo a las provincias, y que prevé continuar hasta el mes de diciembre próximo, situación que no se ha podido encarar desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación antes por la pandemia. Se proyecta para 2022 uniformar los sistemas de medición y encuestas por parte de organismos municipales, provinciales, cámaras, y Nación.La novedad de estas fechas es el regreso de los espectáculos masivos, por la ampliación de los aforos, lo que tuvo un notable impacto en el movimiento de excursionistas, que se desplazaron a asistir a distintas localidades a eventos programados, shows musicales y fiestas populares.Es sabido que en esta nueva temporada turística el turismo nacional se ha resignificado, especialmente el turismo de cercanía. El tiempo transcurrido sin viajar, el reposicionamiento de imagen que debieron hacer los destinos y el programa Pre Viaje colaboraron en este impulso que está teniendo la actividad turística en nuestra provincia. No ha sido fácil para el sector poner a punto los servicios en un contexto nunca antes visto, y los gobiernos debieron colaborar en el sostenimiento del sector, como lo ha hecho en este caso la provincia de Entre Ríos como la Ley de Emergencia Turística, la asistencia económica para empleados y empleadores del sector, y nuevas medidas de financiamiento de impuestos y servicios con deudas contraídas en pandemia.Otra novedad de este fin de semana es el desarrollo a pleno del Programa Pre Viaje, que dio previsibilidad a un porcentaje de reservas previas, que fueron utilizadas en muchos destinos de la provincia. El programa a nivel nacional ya lleva un alcance de 2 millones de turistas, cuadruplicando la facturación del programa en 2020, con un volumen actual de 41 mil millones de pesos. El programa que prevé la devolución del 50 % de los gastos en crédito y del 70 por ciento para los jubilados, cuenta con numerosos servicios adheridos de Entre Ríos, por lo que se insta al sector privado tanto a la inscripción en el programa, tanto como a la aceptación del pago de los turistas que ya poseen el crédito, sin ninguna otra condición que ser un servicio incluído dentro de los códigos del programa, y poseer cobro on line o posnet.El clima trepando a los 35 grados en muchas localidades volcó masivamente a turistas y locales a las playas y balnearios, a los parques acuáticos y a los complejos de piscinas, siendo los atractivos mas visitados durante el día, como también todo tipo de actividades en los ríos y cursos de agua, como excursiones náuticas, deportes acuáticos y actividades recreativas. Por las noches, el clima templado y agradable favoreció las salidas gastronómicas, a bares, eventos y fiestas populares. Los complejos termales trabajaron a pleno igualmente, colmando su capacidad en muchos casos. Por ejemplo el Complejo de Termas de Federación recibió este domingo 7 mil ingresantes, en el caso de Termas de Colón fueron 2.500. Se estima que los 16 complejos termales entrerrianos distribuidos en 13 ciudades y 5 circuitos, recibieron este fin de semana alrededor de 20 mil visitantes diarios. Los Parques Nacionales y las Reservas naturales con actividades recibieron cientos de visitantes a pesar del calor, como el Parque Nacional El Palmar, el Parque Nacional Pre Delta, o la Aurora del Palmar, entre otros. Los espacios de Turismo Rural, la pesca deportiva, las visitas a predios históricos y museos, los city tours y visitas guiadas, también tuvieron miles de inscriptos a lo largo y a lo ancho de la provincia.El corredor turístico del río Uruguay, el de mayor cantidad de plazas de alojamiento disponibles, trabajó a pleno en toda su extensión. Colón estimó alrededor de 13 mil visitantes diarios, con miles de turistas volcados a sus playas que se encuentran habilitadas y con guardavidas; además de realizar los turistas multiples actividades. Gualeguaychú también contó con capacidad hotelera completa, el 62 Desfile de Carrozas Estudiantiles, Feria, música y Gastronomía entrerriana en el Nuevo Mercado Municipal, y su Complejo Termal colmado. Federación vió trabajar a pleno su complejo Termal y su Parque Acuático, con más de 14 mil entradas vendidas en lo que va del fin de semana largo.Concordia también estuvo con su capacidad colmada, y actividades como el bus turístico con salidas repletas, fiestas con la presentación de Comparsas adelantando el Carnaval, Ferias de Artesanos, y complejos Termales colmados. Chajarí tuvo gran movimiento en su complejo Termal, al igual que Santa Ana en sus alojamientos y extensa playa. San Salvador, Puerto Yeruá y otras localidades de la región tuvieron gran asistencia de visitantes a las actividades y fiestas organizadas. En la región Tierra de Palmares, San José tuvo ocupación plena, su complejo termal y su balneario colmados. Villa Elisa contó con el cupo máximo de su amplio Complejo Termal colmado este domingo, y pequeñas localidades como Ubajay, Liebig o Colonia Hocker recibieron cientos de turistas en sus atractivos y actividades.Concepción del Uruguay vivió un fin de semana a pleno, con playas y balnearios muy concurridos, salidas en Catamarán con cupos completos, senderismo guiado con muchos turistas, al igual que su Complejo Termal con gran cantidad de visitas. Pueblo Belgrano estuvo con su capacidad colmada y cientos de asistentes a cada una de las actividades programadas y atractivos. Otros municipios del Departamento Gualeguaychú como Urdinarrain y Larroque también recibieron visitantes y tuvieron actividades programadas. Villa Paranacito e Ibicuy tuvieron una alta demanda de turistas en sus actividades y alojamientos.Por otro lado, Paraná, la capital entrerriana, vivió un intenso fin de semana, con capacidad de alojamiento colmada y decenas de actividades recreativas, deportivas e histórico – culturales con impresionante marco de público, como el Festival Iparaná en el Puerto Nuevo, la IX Edición de la Feria del Libro Paraná Lee, el paseo Gastronómico en la Costanera Baja, y la Feria de Emprendedores y Artesanos. En el Corredor del Paraná hacia el norte, La Paz, Santa Elena y Piedras Blancas estuvieron colmadas de turistas y en su capacidad de alojamiento, con un Complejo Termal a pleno en La Paz y el complemento de otras actividades, como también en Santa Elena, con turistas disfrutando de distintas actividades como Jornadas deportivas, Abrazando el Rock, ferias de artesanos paseos en lancha, su campings y balneario. Villa Urquiza contó con una gran demanda de visitantes y alojamiento, y María Grande una concurrida actividad en su Parque Temático Acuático y su Parque Termal.Hacia el sur de Paraná, Diamante trabajó a capacidad colmada en sus alojamientos, visitas al Parque Nacional Pre Delta y diversas actividades como el Encuentro Provincial de Bandas, el Campeonato Argentino de Frontón, y en Tierra Chaná se realizaron actividades como visitas guiadas y Conexión Ancestral por la noche. Las aldeas alemanas recibieron miles de visitantes en sus actividades gastronómicas, históricas y culturales, y recreativas en la naturaleza, principalmente en el Balneario Valle María. Libertador San Martín también recibió gran cantidad de visitantes en sus alojamientos y actividades. Victoria recibió miles de visitantes en su Complejo Termal, en su Costanera, en sus bodegas y viñedos, y actividades programadas como la Feria de Emprendedores, concurso de Baterias y Batucadas en el marco de la promoción del Carnaval.En el corredor Central, comenzando por el sur, Gualeguay vive a pleno el Festibval de la Galleta y el Asado, con ocupación plena de sus plazas. Rosario del Tala y Nogoyá tuvieron actividades y alojamientos plenos, con gran cantidad de visitantes en el caso de tala en su Balneario Muncipal. Las Termas de Basavilbaso estuvieron muy concurridas, y Santa Anita recibió cientos de visitantes. Villaguay tuvo ocupación plena y gran cantidad de actividades colmadas de turistas, al igual que otras poblaciones de la región que componen el circuito de las Colonias Judías, como Villa Dominguez y Villa Clara. Hacia el norte del corredor, la ciudad de Federal tuvo ocupación completa de sus plazas, donde se desarrolló la FiestaProvincial del Cuchillero y el 26° Desfile del Hombre de Campo. Feliciano también contó con actividades y agenda colmada.En cuanto a la promoción turística y al acompañamiento desde el Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Producción y Turismo, y la Secretaría de Turismo Provincial, se ha apoyado de acuerdo al diferente grado de desarrollo que tiene cada uno, inclusive con diferentes estrategias por corredor y micro regionales, por ello algunos priorizan la promoción, acompañando las salidas promocionales de la Secretaría de Turismo a Buenos Aires, Tigre, el Puerto de Frutos, Tecnópolis y a Rosario, y próximamente a FIT – Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires, del próximo 4 al 7 de diciembre. Otros municipios y destinos se acompañan con diversos programas de inversiones, y otros que tienen un desarrollo más incipiente con distintos programas de capacitación y asistencias técnicas para fomentar el turismo.Depende si es destino emergente o consolidado, en una sinergia con nación, provincia y municipios, y con el sector privado, se busca llegar a la mayor cantidad de destinos posibles. El desarrollo turístico de Entre Ríos es transversal y alcanza a más de 30 localidades de la provincia, y no se concentra en pocos destinos como ocurre en otras provincias. Desde el Gobierno de Entre Ríos a través del Plan Integral de Turismo y el Plan de Reactivación Turística se planifica alcanzar a la gran mayoría que de municipios ve en el turismo un vector de desarrollo para su comunidad y su región.- Ocupación plena o casi plena de plazas hoteleras en 25 localidades- más de 170 mil visitantes, entre turistas y excursionistas- Concurrencia masiva en playas, balnearios, parques acuáticos, actividades nocturnas, Ferias y Fiestas.- Aforos colmados y cupos llenos en decenas de atractivos y servicios- más de 20 mil tickets diarios vendidos en los Complejos Termales- movimiento económico estimado en mil cien mil cien millones de pesos- Aumento del 30 % respecto al feriado de noviembre de 2019- Aumento de llegadas de micros y combis por habilitación de turismo grupal- Primeros turistas extranjeros (Uruguay)- Gran aporte del Programa Pre Viaje