La calificadora Moodys calificó como una señal "positiva" el anuncio oficial sobre el envío al Congreso de un plan económico. Pese a esto alertó que "incluso si Argentina llegara a un nuevo acuerdo con el FMI, el riesgo de que no se cumplan las metas fijadas seguirá siendo elevado".



"La aprobación de un plan económico creíble con el apoyo del FMI sería positivo en términos crediticios para Argentina, golpeada desde hace años por la creciente inflación, el elevado déficit fiscal financiado mediante emisión monetaria y la falta de acceso a los mercados", dijo el vicepresidente y analista senior de Moody´s para Argentina, Gabriel Torres.



Torres indicó, pese al anuncio, que el Ejecutivo todavía "no ha dado detalles sobre objetivos fiscales y de otro tipo". "Incluso si Argentina llegara a un nuevo acuerdo con el FMI, el riesgo de que no se cumplan las metas fijadas seguirá siendo elevado", sostuvo el analista.



También alertó que "en particular, las divisiones políticas dentro de la coalición gobernante probablemente debilitarán la capacidad del Gobierno para adoptar medidas que resulten eficaces para reducir los grandes desequilibrios macroeconómicos del país".