Los cinco cero kilómetro que todavía pueden comprarse por menos de $ 2 millones

Comprar un auto nuevo y que esto se ajuste al bolsillo es una tarea nada sencilla. A esto se le suma que en los últimos meses los precios de los vehículos 0 kilómetro se incrementaron y muchos de ellos rompieron la barrera de los $ 2 millones.



Según la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el índice de precios del sector se incrementó un 4,3% en septiembre versus el mes anterior. A nivel interanual el alza fue del 70,2%, mientras que la variación acumulada en lo que va del 2021 es del 50,4 por ciento.



A nivel patentamientos, las cifras cayeron en octubre. El último mes exhibieron un desplome interanual del 13,8%, de acuerdo a los datos publicados por ACARA. No obstante, a pesar de la baja, entre enero y octubre acumula un crecimiento del 16,7 por ciento, principalmente por el alza pronunciada de junio.



No son muchos los modelos que todavía pueden encontrarse en el mercado por menos de $ 2 millones. Pero analizando las listas oficiales aún existen ciertas versiones, desde más chicas hasta de mayor tamaño o de cinco puertas, que están por debajo de ese techo.



Uno de ellos es el Chevrolet Onix, en particular el modelo Joy Plus. Se trata de un sedán del segmento B (chico) que llegó a la Argentina en 2019 como entrada de gama para la automotriz francesa.



Su versión cuatro puertas con motor naftero 1.4 8v y una potencia de 98 caballos tiene un precio oficial de $ 1.858.900, en tanto el mismo de cinco puertas se consigue por $ 1.797.900.



En esta liga también figura el auto más vendido del mercado: Fiat Cronos. Hasta octubre protagonizó un 10,7% de los patentamientos con 33.542 unidades. El modelo Attractive se produce en Ferreyra (Córdoba) y fue lanzado en el país a mediados de este año. Con motor 1.3 8v y 99cv se consigue por $ 1.908.700.



Siguiendo en la línea de los sedán se encuentra el Nissan Versa V-Drive. Se trata de la nueva versión del Versa, que ya se comercializaba desde 2013, y se presentó en Argentina en 2020. Se importa desde Brasil, cuenta con un motor 1.6 16v, una potencia de 107 caballos y se vende por $ 1.823.000.



Dentro de la familia de la francesa Renault existen dos modelos por debajo de los $ 2 millones. Por un lado está el Kwid en sus versiones 1.0 Intens y Zen de 66 caballos de potencia. El primero de ellos cuesta $ 1.976.100, mientras que el otro tiene un precio de $ 1.886.300. Se fabrican en Brasil y llegaron en 2017 para reemplazar al Clío. El otro es el Logan II Life, del segmento B, con un valor de $ 1.982.000.



Por último, está el Volkswagen Gol Trend, otro de los autos más vendidos del país. En el último ranking de ACARA ocupó el séptimo puesto con 14.815 patentamientos en 2021, lo que le da una participación del 4,7% del total. Su versión Trendline de cinco puertas se comercializa por $ 1.972.600.

