Oficializaron subas salariales para personal doméstico: cómo quedan las escalas

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó, mediante la Resolución 4/2021el acuerdo paritario incluye un incremento del 6% en noviembre y otro 2% en diciembre para el personal doméstico.El incremento salarial impactará en 1,5 millones de trabajadoras de casas particulares. El acuerdo previo incluía que en junio se iban a otorgar incrementos no acumulativos del 13%; 12% a partir de septiembre 2021; 5% a partir de diciembre 2021, y 12% desde marzo 2022, con cláusula de revisión ese mes.El texto publicado en el en el Boletín Oficial señala que el “incremento salarial de un ocho por ciento (8%) no acumulativo” se hará efectivo “en dos cuotas distribuidas de la siguiente manera”:a) un seis por ciento (6%), no acumulativo, a partir del 1° de noviembre de 2021;b) adicionar un dos por ciento (2%), no acumulativo a partir de 1° de diciembre del año 2021.Señala que “se mantiene el aumento del 12%, no acumulativo, con cláusula de revisión al mes de marzo de 2022” y que “el plazo de vigencia del acuerdo alcanzado se extiende desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de mayo del 2022”.

Subas salariales para personal doméstico: las nuevas escalas by Elonce on Scribd