El gobierno anunciará la semana próxima la renovación de "Precios Cuidados"

Las negociaciones con los empresarios se demoraron más de lo esperado y el porcentaje de aumento para alimentos se posicionó en el eje de la discusión.



Según pudo saber la agencia NA, el equipo económico apunta a que el anuncio que impactará en 700 artículos sea realizado el martes.



El ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó que la inflación de septiembre será más alta que la de agosto, pero confió en que comenzará a reducirse de manera interanual a partir de este mes.



"La inflación es el objetivo más importante de la política económica. La contracara es buscar una recuperación del salario real, que continúe en los años por venir", sostuvo el funcionario.



A su vez, indicó: "Esperamos que siga por ese sendero inflación a la velocidad en que se vayan resolviendo los distintos desequilibrios".



La última renovación de Precios Cuidados se llevó a cabo en julio, cuando el Gobierno autorizó aumentos de un promedio del 5%, con lo que acumularon en el primer semestre un alza del 15,4%, por debajo de la inflación general de ese período.



Para la última etapa del año, buscará un incremento que no supere el 4%, una cifra que no es la pretendida por el sector empresarial, que apunta a por lo menos un 5%.



Tras las reuniones con representantes del sector privado, desde la Secretaría de Comercio Interior indicaron que se busca una recomposición de los ingresos a través de las paritarias que fortalezca el poder adquisitivo de los salarios y no se traduzcan en suba de precios de los bienes y servicios básicos que licuen las mejoras salariales.



La inflación acumulada entre julio y agosto fue del 5,5% y aún resta conocer el aumento de septiembre, con lo que el aumento pactado por la última renovación será superada.



La inflación de alimentos acumulada desde diciembre del año pasado alcanza al 32,6%, pero los ajustes en "Precios Cuidados" a lo largo del año están por debajo de la inflación minorista.



El Gobierno mantiene el programa Precios Cuidados, pero el de Precios Máximos, que había creado al iniciarse la cuarentena en 2020, fue eliminado en junio pasado luego de reiterados reclamos por parte de los empresarios.



Precios Cuidados busca "brindar una señal y referencia de precios en góndola y permitir que las y los consumidores accedan a una gran cantidad de marcas y presentaciones de los bienes más representativos del consumo cotidiano", según señaló la Secretaría de Comercio interior.



NA