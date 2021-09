Ya se perdieron exportaciones por u$s 620 millones por la bajante del Paraná

La histórica bajante del río Paraná ya provocó pérdidas por unos USD 620 millones en las exportaciones de harina y aceite de soja, estimó la Bolsa de Comercio de Rosario.Las pérdidas se produjeron en medio del impacto por mayores costos logísticos y diferenciales de precios que se están registrando, comparado con países competidores como Brasil."Con más de 25 millones de toneladas de subproductos del complejo soja ya embarcados en lo que va del año, estimamos una pérdida superior a los USD 620 millones para estos embarques desde el Up River", sostuvo la Bolsa rosarina.Según la entidad, la brecha entre el precio FOB Paranaguá y el Up River/Rosario para la harina de soja está en su peor diferencial de precio desde 2013.Por tonelada la harina de soja argentina registra un rojo de 17,57 dólares, en tanto que en aceite se ubica en 13,86, indicó.En total, las pérdidas acumuladas en 2021 en harina de soja rondan los USD 484,8 millones, en tanto que USD 135,2 millones son en aceite."Las exportaciones de harina y aceite de soja se están embarcando actualmente con precios que limitan el ingreso de dólares a la Argentina, en vistas de la menor competitividad de la mercadería argentina y las severas dificultades en la logística portuaria por el escaso caudal de la Hidrovía Paraná- Paraguay a la altura de Rosario", sostuvo el informe.La Bolsa rosarina consignó que en harina de soja "las pérdidas revisten una especial importancia en vistas de un diferencial que a lo largo de los años generalmente se ha encontrado en terreno positivo, es decir, con los precios FOB del Up River por encima de los de Paranaguá".En el caso del aceite de soja, el informe señala que "si bien el diferencial de precios Up River-Paranaguá se ha encontrado generalmente a favor del puerto brasileño, la divergencia de precios se ha acentuado con mucha fuerza en los últimos meses".De acuerdo con la entidad, una suba de los diferenciales de precios FOB entre el Up River (Rosario) y Paranaguá (Brasil) "pueden obedecer muchas veces a diversos factores circunstanciales como inconvenientes logísticos o de transporte o a veces a conflictos gremiales que dificultan las operaciones en algunos puertos".El estudio también coloca el acento en que, más allá de estos problemas con los subproductos de la soja, también alteró la situación del maíz.Debió exportarse más maíz desde los puertos más profundos del sur bonaerense, ante la bajante del Paraná, y se dio una brecha de precios con respecto a la mercadería de los puertos rosarinos, que vieron limitada la carga."La carga de maíz desde Bahía Blanca ha roto récords históricos. Esto ha redundado en subas de precios en el sur de Buenos Aires, mientras que se ha observado una relativa estabilidad en los precios de Rosario", dijo.Mientras en septiembre se viene abonando un promedio de USD 230 la tonelada de maíz sobre Bahía Blanca, en Rosario el precio oscila en torno a USD 192/t, lo que plantea un diferencial en torno a US$38/t.El panorama era completamente distinto en septiembre del año pasado, cuando el maíz embarcado en Bahía Blanca promediaba USD 156/t y el de Rosario USD 158/t, una diferencia de $2/t a favor de los puertos del Up River", destacó el trabajo de la Bolsa rosarina.