El ministro Guzmán confió que la inflación se desacelerará y pidió inversiones

El ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró hoy que "están las condiciones dadas" para que la inflación baje en los próximos meses y reclamó a los empresarios invertir en el país, tras destacar el rol del Estado para mitigar los efectos de la crisis por la pandemia.El funcionario remarcó que anteriormente había anticipado que el registro de marzo "iba a ser el más alto del año y eso sucedió", por lo que confió en que el Índice de Precios al Consumidor se desacelerará en lo que resta de 2021.Al participar del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Guzmán también respondió preguntas de los empresarios y, al ser consultado sobre la presión impositiva, enfatizó: "No es nuestra idea un país de impuestos bajos y gasto público bajo"."El tema de cómo atacar la informalidad es un problema que no se resuelve solamente con cuestiones impositivas. Es un problema macroeconómico", argumentó."Consideramos que el Estado tiene un rol no solamente en la estabilidad macro, sino en generar condiciones propicias para el desarrollo de la actividad privada", analizó.Al aire libre y en una tarde muy baja temperatura, Guzmán realizó la presentación frente a los representantes del sector empresarial más influyentes del país, dentro de los que se encontraron el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), Adelmo Gabbi; el presidente de Fiat Chrysler Argentina (FCA), Cristiano Rattazzi; el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; y el director Institucional Corporativo del Grupo Techint, Luis Betnaza.Si bien destacó la importancia del segmento privado para la economía argentina, aseguró que el Estado tiene un "rol clave" para que crezca y subrayó: "Hay medidas concretas que se adoptaron en en nuestros 18 meses de gestión"."Queremos que inviertan", puntualizó Guzmán, quien tenía a su lado al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.Por otro lado, el jefe del Palacio de Hacienda afirmó que la Argentina debe lograr "condiciones de financiamiento que sean positivas para el país" porque ello va a representar "mejores posibilidades de inversión"."Hay una filosofía de construcción social detrás de cómo hacemos las cosas", manifestó el funcionario, quien resaltó que busca "un esquema ordenado".Al referirse a las negociaciones por la deuda, explicó que se deben "ir construyendo entendimientos y un sentido común sobre lo que la Argentina necesita".Según Guzmán, se deben "construir condiciones para que el Estado tenga mejor capacidad"."Hay que tener un crecimiento del gasto público en términos reales y hay que ir a reduciendo el déficit, aprovechando la expansión de la recaudación", evaluó.De ese modo, Guzmán sostuvo: "Hay que respetar ciertos principios y hay dos que tiran para lados distintos. Uno dice que el Estado tiene que tener un rol que reactive la actividad privada y otro que hay que ir achicando el déficit".El ministro remarcó el "camino de recuperación" que transitó la Argentina "en comparación con otros países de la región", al tiempo que aseguró que ya trabaja en el Presupuesto 2022 para que el 15 de septiembre sea presentado.