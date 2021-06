Repro: récord de inscriptos y lo extienden a trabajadores turísticos temporarios

Durante el encuentro del gabinete económico, realizado en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada y encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se repasaron los principales indicadores económicos y sociales.



En esta nueva ronda del Repro II se anotaron 55.608 empresas, con una nómina salarial que alcanza a 1.132.101 trabajadores, que -en términos de la cantidad de empresas inscriptas- implica una duplicación en las solicitudes de asistencia.



En este sentido, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que “se llevan asistidos más de 500 mil trabajadores con el Repro, para el cual se han ido flexibilizando los requisitos para ajustarlos a las medidas sanitarias necesarias para disminuir la circulación”.



Según Moroni, “los últimos números sobre inscripción para el mes de mayo superan las 50.000 empresas, que representan 987.000 trabajadores y trabajadoras, a los que se suman unos 144.000 trabajadores y trabajadoras independientes”.



Estos números también contienen a los trabajadores autónomos y monotributistas que, a partir de las modificaciones introducidas por el Gobierno, pueden acceder al beneficio del salario complementario.



Entre noviembre de 2020 y abril de 2021, el Gobierno Nacional lleva invertidos más de $19.000 millones para la asistencia de 19.917 empresas, que alcanzaron a 544.210 trabajadores en todo el país.



"Estamos por entrar en la temporada de turismo de invierno y, en ese sentido, vamos a replicar lo que hicimos el año pasado: no sólo asistir a los trabajadores que estén contratados, sino que vamos a sumar a los de temporada, aun cuando no les den el alta y a los temporarios que trabajaron en la temporada 2019”, informó Moroni a la prensa.



El titular de la cartera laboral precisó: “Vamos a cubrir a todos los trabajadores en la temporada como si hubiesen sido contratados; es una herramienta que ya utilizamos el año pasado y que nos permitió colaborar con la situación que se plantea en las localidades turísticas de todo el país".



Si bien dijo que aún se desconoce cuál va a ser la dinámica turística, el ministro afirmó que se está "diseñando la asistencia para mucha gente", ya que la medida "significará llegar a quienes no están en los registros" del año pasado porque no fueron contratados por las restricciones contra la pandemia.



Respecto del programa de asistencia salarial, precisó que en el último período se inscribieron 870 mil trabajadores y 144 mil independientes que, de ser aprobados, recibirán la asistencia "el 9 o 10 de junio".



"Hemos flexibilizado los requisitos muchísimo: Hay que tener una pérdida de facturación del 20% del mismo mes que en 2019, pero no respecto de todo el mes, son 3 semanas de este mes contra 4 del de 2019", señaló.



Moroni reiteró, además, que el Gobierno no estudia reimplantar el IFE ya que "la situación fáctica es distinta" respecto de 2020, cuando "no pasaba una bicicleta por la calle".



Consultado sobre el desarrollo de las paritarias y el pedido de algunos gremios para obtener acuerdos cercanos al 40%, el titular de Trabajo recordó que el objetivo del Gobierno nacional es que el salario real "crezca".



"Estamos confundiendo año calendario con ejercicio paritario; junio contra junio, la inflación fue de cuarenta y pico de puntos, con lo cual, a veces tener una paritaria con un número importante no significa que no esté cumpliendo con las pautas que tenemos", añadió.



Más allá del crecimiento real del salario, Moroni señaló que todos los convenios que se están trabajando tienen alguna cláusula de revisión.



Durante el encuentro se remarcó que los fondos recaudados y distribuidos hasta el momento producto del Aporte solidario y extraordinario a las Grandes Fortunas, ascienden a $145.000 millones.



Del total, $29.000 millones fueron al Ministerio de Salud para la compra de vacunas, medicamentos, elementos de protección; $29.000 millones al Ministerio de Educación para reforzar el Progresar; $36.000 millones a la Secretaría de Energía para programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural.



Otros $22.000 millones fueron destinados al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para mejorar la salud y las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares y $29.000 millones al Ministerio de Trabajo con el objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas.



Los gastos ya comprometidos para acompañar a las familias y a las empresas equivalen a 1,3% del PIB, $480.000 millones aproximadamente.



De la reunión también participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; y la jefa de Gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.