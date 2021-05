Informe de CRA aclara cuál es la incidencia del trigo en el precio del pan

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó su "incertidumbre y malestar" por la "exacerbación dialéctica de algunos sectores del Gobierno" frente al aumento del pan, y brindó detalles de cuánto influye el valor del trigo para elaborarlo."La exacerbación dialéctica de algunos sectores del Gobierno e incluso de algún bizarro representante de uno de los eslabones de la cadena de producción del trigo, no hace más que sumar incertidumbres y malestar a quienes genuinamente aportan su esfuerzo todos los días para sobrellevar los distintos desafíos que significa producir en la Argentina de hoy y su contexto", señaló la entidad, que forma parte de la Mesa de Enlace agropecuaria.En esa línea, advirtió que "la suma de inexactitudes, falacias e ignorancia que uno escucha de aquellos que no tienen ni la menor idea de cómo es el sistema de producción, de industrialización y de comercialización de la cadena triguera, es -por ser suaves- una demostración de analfabetismo productivo".Según CRA, con el kilo de pan a un promedio de $150, es necesario desglosar cómo se compone el precio y cuánto influye el valor de la materia prima, en este caso, el trigo:-Un kilo de trigo sale $21,50.-Se necesitan 1,25 kilos de trigo para obtener 1 kilo de harina, o sea que el trigo supone un costo de $ 27/kilo de harina.-Con un kilo de harina se obtienen 1,25 kilo de pan: la incidencia del trigo es de $ 21,5 por kilo de pan.-El trigo tiene una incidencia final en el precio al público del pan del 12,65%.La entidad aseguró, en un comunicado, que si se toma todo el abanico de panificados la incidencia del trigo se reduce al 7%. "Y, sin embargo, aún tenemos que escuchar que el problema está en el precio del trigo", se quejó CRA.Y enfatizó que "la repetición de argumentos ideológicos, poco consistentes, carentes de veracidad, y la validación de los mismos por quienes deberían bregar por el desarrollo productivo del país, nos puede llevar a errores serios de diagnóstico"."Tenemos claro el resultado de ciertas acciones, que arrojaron como saldo la menor cosecha en 100 años y el precio del pan por las nubes", añadió.CRA recordó que se acerca la campaña fina y la intención de siembra "dependerá de las expectativas y con ella se definirá una parte importante del futuro de la Argentina post-elecciones" legislativas."Los diagnósticos correctos, inequívocos y exactos, son los que generaran decisiones acertadas y con ellas se aseguraran los resultados óptimos para no solo toda la cadena productiva, sino también para la mesa de todos los argentinos", concluyó. Fuente: (NA)