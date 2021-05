Guzmán criticó al esquema de subsidios por ser "pro-rico"

"Se gasta una parte importante de nuestro Presupuesto (en subsidios de tarifas). Debemos ser autocríticos al respecto", consideró en medio de la interna en el Palacio de Hacienda en torno a la cuestión tarifaria.



El funcionario criticó que el esquema actual es "pro-rico" y argumentó: "Estamos gastando en subsidiar el consumo de luz y gas en una parte de la población que hoy no es prioritario que reciba esos subsidios, que tienen que ser utilizados para quienes más lo necesitan hoy".



Al participar del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre junto al presidente Alberto Fernández, en donde se anunciaron medidas para mitigar los efectos de la pandemia, afirmó que es "fundamental poder fortalecer la política social y la inversión en inclusión".



"Y es por eso que se vuelve cada vez más esencial afinar el uso de recurso del Estado y contar con más recursos en una situación de escasez para llevar adelante políticas de protección social más robustas", insistió.



El funcionario señaló: "Hoy enfrentamos una situación en la que el 57 por ciento de la sociedad menor de 14 años está en situación de pobreza, en la que es injusto pedirle a un segmento de la población que pueda tener la misma condición de acceso al mercado de trabajo que en una situación sin pandemia".



"Es importante focalizar los recursos en aquello que mas hace falta", recalcó y resaltó que "hace falta financiamiento y tener recursos".



"La consistencia de la economía es algo que afecta de forma directa a la vida de la gente", apuntó y manifestó: "Cuando no se actúa de una forma consistente, es cuando los problemas se vuelven bien profundos y se agravan".



Guzmán pidió "entender cuáles son las prioridades y actuar en consecuencia de una forma consistente", mal tiempo que instó a usar de "forma racional los recursos con los que ya se cuenta".



Por otro lado, destacó que se da "un sendero de recuperación económica", aunque aclaró que ello "no genera beneficios homogéneos".

"Hay una parte de la sociedad que se beneficia de una forma clara de la recuperación de la actividad", remarcó y sostuvo que "hay otro que no se beneficia, que no recibe lo mismo y enfrenta una situación más difícil, los segmentos más vulnerables".



En medio de los cruces en el Ministerio de Economía, el Presidente se refirió al rol de Guzmán y enfatizó: "Martín ha hecho un enorme trabajo en materia de ordenar la deuda y esperamos poder terminar el trabajo pendiente de ordenamiento de la deuda que hemos heredado".



Sin embargo, puntualizó: "Los acreedores deberán esperar hasta que los argentinos recuperen la dignidad de vivir en una sociedad que los contenga".



