El Gobierno nacional dispuso que el Repro II ascienda a $18.000 por trabajador

Economía Los sectores críticos serán eximidos de las contribuciones patronales

Flexibilización

Apuntalar la economía

El Gobierno nacional resolvió hoy fortalecer la ayuda financiera para empresas en crisis producto de la pandemia, y durante una reunión de Gabinete Económico dispuso que el Repro II ascienda a $18.000 por trabajador.La ayuda incluye beneficios fiscales y la flexibilización de pagos para sectores críticos, como el turismo y las empresas de transporte vinculadas al rubro, junto con la hotelería. se eximirá del pago de contribuciones patronales hasta fin de año a aquellos empleadores que reciban el Repro II , un subsidio de $18.000 por trabajador para actividades con una caída real del 20% en la facturación anual.La decisión fue anunciada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tras concluir la reunión en la que participó en el salón Científicos Argentinos de la Casa Rosada, junto a sus pares de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.También estuvieron el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; y la jefa de Gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.Durante la reunión se destacó la inscripción al programa REPRO II, que registró más de 23.000 empresas inscriptas, lo que implica un colectivo de trabajadoras y trabajadores cercano a los 670.000.En ese marco, el ministro Moroni detalló: "Debido a que la recuperación es heterogénea, los empleadores que accedan al programa REPRO van a quedar eximidos de las contribuciones patronales hasta el 31 de diciembre"."Esta decisión se materializará a través de un decreto que se publicará en los próximos días", resaltó el funcionario nacional.Garantizó que "en la medida que la actividad requiera asistencias para poder mantener las unidades productivas en marcha, las van a tener".El Gobierno aumentó a $18.000 la asistencia para sectores críticos para los salarios devengados en abril, y definió que no pagará la asistencia a aquellos empleadores alcanzados por el aporte solidario y extraordinario que no cumplan con su obligación.También fijó para el resto de los meses en $9.000, $12.000 y $18.000 los valores de las asistencias del Repro II, según se trate de sectores considerados no críticos y críticos, y salud.Mientras, resolvió abonar solo por el mes pasado $ 18.000 a monotributistas y autónomos del rubro gastronómico.El Gobierno también definió facilitar el acceso de las pymes de los sectores críticos a algunos de los planes de facilidades de pago, y extender la suspensión de las ejecuciones fiscales y los embargos.Por su parte, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, explicó que definieron "flexibilizar algunas de las condiciones de los planes de pagos para los sectores críticos", y detalló que la medida es "una respuesta a pedidos específicos que realizaron distintas cámaras empresarias representativas de los sectores que desarrollan actividades críticas como el turismo y la gastronomía"."Vamos a prorrogar la suspensión de las ejecuciones fiscales y los embargos para las actividades críticas, que tienen vencimiento a finales de mayo. Es importante porque son sectores que, con las nuevas restricciones, están teniendo mayores complicaciones", puntualizó Del Pont.En la reunión también se analizaron las cuatro líneas de financiamiento del Banco Nación por $7.650 millones, garantizadas y con subsidio de tasa por parte del Gobierno Nacional, orientadas a otorgar créditos blandos y subsidiados para las actividades críticas.También se puso en marcha una ampliación de estas líneas de $1.000 millones para compra de productos de calefacción, cerramientos y ventilación que les permitan seguir prestando servicios durante la etapa invernal a los establecimientos gastronómicos.El ministro de Economía aseguró que el Gobierno continúa "llevando adelante una política fiscal expansiva para impulsar y apuntalar la recuperación económica, aumentando de forma sustancial la inversión en inclusión social, en obra pública, en salud, y asistiendo a los sectores productivos que sufren los efectos de la pandemia de forma crítica".