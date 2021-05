AFIP fiscaliza a contribuyentes que no pagaron el impuesto a grandes fortunas

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inició fiscalizaciones a más de 900 contribuyentes con un patrimonio superior a los $200 millones, que incumplieron con el pago del impuesto a las grandes fortunas.A través del cruce de información, el organismo intimó a regularizar su situación a los contribuyentes que incumplieron con el pago del Aporte Solidario y Extraordinario y tampoco presentaron declaraciones juradas.El inicio de las fiscalizaciones fue confirmado por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien señaló que "ya se notificó el inicio de fiscalizaciones a muchos contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones en todo el país que no presentaron su declaración jurada ni pagaron el Aporte".La ley que creó este impuesto por única vez faculta a la AFIP a fiscalizar a identificar el universo de los contribuyentes alcanzados por la norma.El organismo comenzó a controlar ya el cumplimiento de las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social de estos contribuyentes que no pagaron el impuesto.El Aporte Solidario y Extraordinario incluye las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes.Según estimaciones del organismo, alrededor de 10.000 contribuyentes cumplieron con el pago de ese impuesto, que representa alrededor del 80% del universo alcanzado por el Aporte Solidario y Extraordinario.Los contribuyentes que están obligados al pago del impuesto tuvieron plazo para presentar la declaración jurada y realizar el pago único hasta el 16 de abril último.El impuesto recibió duros cuestionamientos y ya acumula más de 200 presentaciones de amparo que plantearon su ilegalidad en juzgados de todo el país, para evitar el pago del tributo.