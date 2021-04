Google invertirá en Argentina y sumará personal: a quiénes busca y cuánto pagará

Desarrollo del ecosistema

Capacidad digital

Adopción de la nube

La empresa Google Argentina inaugurará en el país un nuevo centro de ingeniería y servicios para brindar soporte a clientes locales y globales, y ayudarlos a operar en la nube y contribuir al crecimiento del ecosistema digital.Para ello, contratará talento local para ocupar nuevas posiciones en su Centro de ingeniería y servicios, que brindarán soporte para la implementación de soluciones de migración de Data Centers, Big Data, Analytics y AI (inteligencia artificial). No dio detalles del número de contrataciones a las que aspiran llegar, pero sostuvieron el que número será significativo.Presente en el país desde hace más de 14 años, desde 2019 (en línea con la estrategia global de la compañía) Google impulsó el crecimiento del equipo de Google Cloud para acompañar a las empresas locales y ayudarlas en su proceso de transformación digital.Este anuncio “refuerza el compromiso de Google con el país y amplía su presencia local, a la vez que contribuye al desarrollo del ecosistema digital”, explicó la empresa en un comunicado.“Cuando hablamos de expandir el negocio en la nube no nos referimos simplemente a hacer uso de esta tecnología sino también a dinamizar y hacer crecer el ecosistema y generar nuevas oportunidades de empleo”, expresó Eduardo López, presidente de Google Cloud Latinoamérica.Según López, “Argentina es un mercado relevante para el crecimiento del negocio de Cloud; el talento local, sumado a la superposición de la zona horaria con varios mercados críticos para el negocio, hace que el país cuente con las condiciones perfectas para brindar soporte a nuestros clientes no solo a nivel local sino también global”.“En Google Cloud queremos ser un aliado de las empresas argentinas para acelerar sus capacidades digitales y contribuir de esta manera a la recuperación económica”, dijo Rodrigo Ponce, gerente general de Google Cloud Argentina y Uruguay.Ponce agregó: “Nuestro propósito es hacer crecer el ecosistema digital de forma sostenible en nuestro país, a través de una cultura de innovación y tecnología accesible, orientada al servicio de los clientes”.Google Cloud también planea invertir en nuevos programas educativos en alianza con más de 50 universidades latinoamericanas, para incorporar en los planes de estudio de las carreras de Ingeniería contenidos relevantes sobre tecnologías emergentes, como computación en la nube (cloud computing) para reducir la brecha de conocimiento en la tecnología de la nube y generar más oportunidades profesionales en el sector de TI.Bajo el liderazgo de Santiago Souza, el nuevo Centro de ingeniería y servicios de Google Cloud contratará distintos roles y posiciones orientados a liderar proyectos de implementación y adopción de la nube.Estas son las condiciones enumeradas por la empresa para quienes quieran aplicar:-Tener estudios de grado en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas.-Contar con experiencia en proyectos de Infraestructura, TI, desarrollo de software o gestión de operaciones de productos.-Inglés fluido.La empresa no brindó detalles de la cantidad de puestos que planea ocupar con esta nueva iniciativa, pero fuentes aclararon que la nómina actual de 285 empleados con los que cuenta en el país “se va a ampliar significativamente”.Los perfiles que tiene publicados como búsquedas vigentes en Buenos Aires son el de Arquitecto de Infraestructura de Nube, Arquitecto de datos en la nube, Arquitecto de la nube (SAP y de Arquitecto de Fundamentos de la Nube).Si bien tampoco dieron detalles respecto a cuáles son las remuneraciones que ofrece, en base al relevamiento que hace el sitio Glasdoor en base a lo que declaran empleados que trabajan en la empresa, se trata de empleos con un salario base promedio de $145.000 mensuales. Fuente: (Infobae)