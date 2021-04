Granos en alza: el precio de la soja es casi el doble que hace un año

Los precios de la soja, el maíz y el trigo tuvieron importantes alzas en el Mercado de Chicago, y la soja marcó un nuevo máximo para los últimos ocho años.



El contrato de mayo de la oleaginosa subió 1,89% (u$s10,75) hasta los u$s576,51 la tonelada, mientras que el de julio avanzó 1,53% (u$s8,54) para finalizar a u$S565,58 la tonelada.



"Los fundamentos de la suba radicaron en fuertes tomas de posiciones y en que los stocks tanto de maíz como de soja están llegando a umbrales críticos en amplias zonas del interior de los Estados Unidos", informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Así, los precios de la oleaginosa se acercaron a máximos en 8 años.



Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista, con una mejora del 3,98% (u$s55,11) en el contrato más próximo a vencimiento del aceite hasta los u$s1.437,61 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 1,51% (u$s 7,05) para concluir a u$s472,66 la tonelada.



Por su parte, el maíz ganó 3,81% (u$s 9,84) y se ubicó en u$s267,90 la tonelada. Las causas se deben a que la escasa humedad de suelos en Brasil amenaza el desarrollo del maíz de segunda, aún más vulnerable debido a su demorada plantación.



Asimismo, a priori la suba de la estimación de cosecha argentina y la cancelación de dos cargamentos del grano amarillo por parte de China deberían haber aminorado las alzas; no obstante, escasos stocks globales y marcadas tomas de posiciones compradoras apuntaló los precios con fuerza.



Por último, el trigo ascendió 4,11% (u$s10,75) hasta los u$s271,72 la tonelada, debido a que "el clima frío no cede y afecta cada vez más a los cultivos en las Planicies de los Estados Unidos. El daño es tal que comienzan a surgir dudas en muchas zonas sobre la posibilidad de cambiar el cultivo y pasar a la siembra de maíz o soja", indicó la BCR.