Guzmán destacó el aumento de derechos especiales de giro del FMI

El ministro de Economía celebró la decisión del Fondo de incrementar los DEG a los países miembros del organismo para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus. "Es un logro importante al que se llegó gracias a liderazgos", indicó. Argentina recibirá u$s4.354 millones en DEG, según el Ministerio de Economía.



El ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó este miércoles la decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de aumentar los derechos especiales de giro (DEG) a los países miembros del organismo para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.





"La extensión de los derechos especiales de giro es un logro importante al que se llegó gracias a liderazgos positivos en un momento muy difícil para el mundo", indicó Guzmán a través de su cuenta de la red Twitter.



Tal como adelantó Ámbito, el FMI otorgará a la Argentina u$s4.354 millones en DEG, lo que le permitirá al país robustecer reservas y afrontar en mejores condiciones vencimientos de deuda de este año. El dato fue confirmado este miércoles por el Ministerio de Economía, y surgió durante la reunión que el ministro de Economía mantuvo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. El anuncio representa un alivio para la Argentina, que busca renegociar deuda con el FMI por unos u$s45.000 millones.





Durante el año pasado, en el marco del G20, Guzmán reiteró en diversas ocasiones la necesidad de que se otorgue esta herramienta y manifestó el "apoyo pleno de Argentina". "El momento en que más se necesitan es ahora, por lo que debemos actuar con rapidez", indicó.



Tras la reunión con Georgieva, Guzmán dijo que el organismo multilateral de crédito distribuirá u$s 650.000 millones a los distintos países miembros.



El monto a asignar es en proporción a la cuota de participación que tiene el país en el FMI. Argentina, que tiene una participación de 0,67%, va a recibir DEG 3.052,6 millones. En dólares, al tipo de cambio de hoy, esa cifra es equivalente a u$s 4.354 millones.



La posición de Argentina en el G20 ha sido la de proponer e impulsar una nueva asignación general de derechos especiales de giro.



Durante 2020, Guzmán ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad de, a través de este mecanismo, inyectar liquidez global, fundamental para que los países puedan lidiar con los efectos de la pandemia y proteger a los más vulnerables.



"La Argentina apoya plenamente una nueva asignación general de derechos especiales de giro, que proporcionará fondos para las economías de ingresos bajos y medios que se necesitan con urgencia. El momento en que más se necesitan es ahora, por lo que debemos actuar con rapidez", sostuvo el ministro de Economía en la última reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 el pasado 26 de febrero.



La nueva asignación de DEG es un paso importante porque permitirá a los países enfrentar en mejores condiciones los efectos del Covid 19 e impulsar la recuperación mundial de la pandemia, destacó.



El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros.



Se base en una cesta de cinco monedas principales: el dólar de EE.UU., el euro, el renminbi chino (RMB), el yen japonés y la libra esterlina.



Georgieva consideró que este es un "paso clave para garantizar que todos los miembros, en particular los más afectados por la crisis, tengan un nivel de reservas más alto y más capacidad para ayudar a su gente y apoyar la recuperación".



Por su parte, Guzmán también se refirió al encuentro del martes en Washington y sostuvo que fue una "muy productiva reunión con la directora gerente del FMI". Señaló que en el encuentro "se profundizaron los apoyos a los principios económicos sobre los que se asientan los planes de nuestro Gobierno".



"Estamos trabajando para terminar de dar vuelta la página que ocuparon los endeudamientos insostenibles y las políticas fallidas del período 2015-2019, construyendo condiciones que fortalezcan la recuperación económica y aseguren una estabilidad duradera", remarcó el ministro.