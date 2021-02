Inmobiliarias advierten que habrá "búsqueda masiva de propiedades" para alquilar

Además de extender la suspensión de desalojos y congelar los precios hasta el 31 de marzo, el Gobierno dispuso ante la crisis por el coronavirus una prórroga de contratos, "siempre que la tenencia del inmueble se encuentre en poder del inquilino, sus continuadores, sucesores o subinquilinos".



Según el Decreto 320/2020, quienes alquilan tuvieron la posibilidad de optar por mantener la fecha de vencimiento pactado o prorrogarlo.



En ese escenario, el secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Claudio Vodanovich, alertó: "Estamos en una situación muy difícil y en medio de un déficit habitacional".



"Se vienen congelando los vencimientos de los contratos", apuntó el representante del sector, quien advirtió: "Lo que va a suceder es que van a vencer todos los contratos de locación al mismo tiempo y van a obligar al inquilino o a renegociar un nuevo contrato o a salir a la búsqueda masiva de propiedades".



"Lo que necesitamos es generar incentivos para cubrir el déficit habitacional y tener la posibilidad de que se pueda acceder a una vivienda", evaluó y pidió políticas para que el "pequeño inversor" pueda adquirir una propiedad con el fin de dejarla en alquiler.



En declaraciones radiales, Vodanovich analizó que "hay una cantidad de medidas que pueden incentivar" al rubro y que, a la vez, impulsen a la economía.



"La industria de la construcción es una gran consumidora de mano de obra", enfatizó, al asegurar que ese segmento crecería, si se reactivara el sector inmobiliario.



Por otro lado, se refirió a la reglamentación del "Régimen de registración de contratos de locación de inmuebles" oficializada por la AFIP durante la semana para que se declaren ante ese organismo desde del primero de marzo próximo.



"No estamos para nada discutiendo que tiene que haber un registro. El tema es que tenemos que visualizar la problemática de la vivienda de la familia argentina", señaló.



En tanto, evaluó que "el ladrillo siempre es una inversión que uno la tiene que estimar a largo plazo y no con un fin de entrar y salir".

Vodanovich sostuvo que poner una propiedad para alquilar "no llega al 2% la rentabilidad" y alertó que "si se va el inquilino y se tarda un mes en alquilarla, se pierde la rentabilidad" por ese período.



