Fin de semana de Carnaval: la ocupación superó el 70% en todo el país

El presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Aldo Elías, destacó "el respiro" al sector que significaron "los buenos resultados de ocupación" en el feriado largo de carnaval, con lo que coincidió el secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gregorio Werchow.En declaraciones a Télam Radio, Elías precisó que el nivel de ocupación se ubicó por encima de un 70 a 75% en todo el país, "lo cual ha dado un respiro en estos pocos días a una temporada complicada", pero que es "mucho mejor que los últimos 9 meses del 2020, en donde la actividad estaba prohibida y los ingresos fueron cero".El presidente de la CAT lamentó "que vaya a ser el último fin de semana de movimiento turístico fuerte" porque el comienzo de clases en muchos distritos "ha terminado de cerrar la posibilidad de que continúe la temporada de verano".Precisó que los principales destinos elegidos fueron "la provincia de Córdoba, la Costa Atlántica, incluyendo a Mar del Plata, no solamente Pinamar, Cariló y Mar de las Pampas, que se ha sumado al muy buen porcentaje de ocupación"."El sur también ha mantenido los buenos porcentaje: Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, así como Tucumán, Salta y Jujuy, con sus destinos predilectos como siempre al 80, 90 por ciento de ocupación", añadió.Los grandes perdedores, según Elías, "han sido nuevamente las grandes capitales, que no levantan cabeza, como la ciudad de Buenos Aires, Mendoza y San Miguel de Tucumán, y son realmente el gran problema para quienes desarrollan actividades turísticas en esos lugares".Por su parte, el secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gregorio Werchow, coincidió que "en términos generales" ha sido un "buen fin de semana largo".Werchow dijo a Télam Radio que no había que olvidar que se venía "de 9 meses de estar cerrada o semi abierta la actividad, por lo que teníamos mucha esperanza en las vacaciones de verano y en lo que hace a Carnaval, como así también la expectativa de Semana Santa"."Ha sido un fin de semana largo XXL, como lo llamamos, con buena ocupación en gran parte de los lugares turísticos: Mendoza, Córdoba, la misma provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Iguazú, el norte argentino", precisó.Y agregó que "en términos generales hubo buena ocupación, con un consumo bastante controlado y, digamos, restringido de acuerdo a la posibilidad económica de cada uno, pero en términos generales era algo esperado".El dirigente de la CAME coincidió con Elías en que la remontada de estos días "no soluciona el tema de lo que venimos padeciendo", pero permite "dar un oxígeno y una esperanza para poder enfrentar lo que nos espera de este año".Expresó que el sector tiene una "gran esperanza" respecto de Semana Santa, con una buena preparación en cuanto "a lo que hace a protocolos, cuidados y demás, como se ha demostrado este fin de semana, donde se ha trabajado bastante bien".También habló con Télam Radio la ministra de Turismo de Neuquén, Marisa Focarazzo, quien aseguró que el fin de semana largo de Carnaval "fue muy positivo" y "superó nuestras expectativas".Destacó que hubo un 95% de ocupación en toda la provincia "con 11 localidades con ocupación plena", y precisó que "más de 85.700 turistas recorrieron este fin de semana largo la provincia de Neuquén", donde "todos los visitantes y los habitantes han cumplido los protocolos estrictamente y disfrutaron de la naturaleza"."Neuquén tiene kilómetros y kilómetros de costas de ríos y de lagos donde las personas, con sus grupos familiares o grupos de amigos, pudieron mantener ese distanciamiento tan necesario para evitar los contagios de Covid", subrayó."Neuquén trabajó todo el año 2020 con el sector privado, el municipal, el académico, el nacional, con Parque Nacionales, y en el marco del Consejo Provincial, liderados por el gobernador, Omar Gutiérrez, quien planteó este trabajo en equipo y esta creación de un destino seguro y responsable", enfatizó.Asimismo, tuvo un reconocimiento al Programa PreViaje, al que consideró como "una herramienta fundamental para poder convocar a los visitantes" y anticipó que se lo va a seguir solicitando "para alentar el movimiento económico que ha ayudado a cada localidad en todo el país".