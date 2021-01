Restringen acceso a dólares para importar vehículos de lujo y bienes suntuarios

El Banco Central (BCRA) dispuso que los importadores de bienes suntuarios y de un conjunto específico de bienes finales, como vehículos de alta gama, no podrán comprar dólares en el mercado oficial para cancelar los pagos sino hasta, al menos, 90 días posteriores a la llegada del producto a la Aduana.



Puntualmente, el plazo para acceder al mercado de cambios será de un año (365 días) para los importadores de artículos suntuarios y de 90 días para los considerados bienes finales.



La medida, detalló el BCRA, involucra un monto global mensual de US$ 300 millones en el caso de bienes finales y de US$ 25 millones en bienes suntuarios.



"Los importadores recién podrán acceder al mercado oficial a partir de los 90 días desde el despacho a plaza para los productos finales y a partir de 365 días para los bienes identificados como suntuarios", explicó el Central en un comunicado en el que detalló que la medida será de aplicación para todos los bienes que hayan sido embarcados en origen a partir del 7 de enero de 2021.



Los bienes incluidos



Entre los productos incluidos en esta nueva reglamentación se encuentran: automóviles y motos de alta gama; jets privados con valor superior al millón de dólares; embarcaciones de uso recreativo; bebidas como champagne, whisky, licores y demás espirituosas con un precio superior a 50 dólares el litro; caviar; perlas, diamantes y piedras preciosas, entre otros productos.



Con esta nueva reglamentación, los importadores de este tipo de productos deberán conseguir ese financiamiento por un año pero sin acceder a los mercados de dólar bursátil (dólar CCL y MEP) ya que, de hacerlo, no podrán acceder posteriormente al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).