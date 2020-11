Estaciones de servicio piden establecer un esquema de precios tope para el GNC

Las estaciones de servicios de Gas Natural Comprimido (GNC) plantearon la necesidad de que la Secretaría de Energía establezca un esquema de precios tope que sirva de referencia en las negociaciones comerciales que deberán encarar con las petroleras, en el marco del nuevo plan Gas.Ar.



Así lo planteó esta tarde el presidente de la Confederación de Empresas Comercializadoras de Hidrocarburos y Afines (Cecha), Gabriel Bornoroni, al expresar la "preocupación" y la "situación de alerta" en la que se encuentran las estaciones de servicio de GNC al considerarse excluidas del esquema de gas lanzado por el Gobierno.



"El impacto final de no estar adentro del Plan Gas 2024 nos lleva a trabajar con la Secretaría de Energía y el Enargas a fines de tenernos en cuenta, porque va a haber repercusiones finales en el precio que afectará al consumidor final que eligen este producto más sustentable y económico", expresó el directivo empresario.



Para Bornoroni esta nueva situación "va a generar un incremento seguramente" en los precios, por lo que el sector propuso a la Secretaria de Energía "llevar una propuesta la semana próxima para ser incluidos en el Pan Gas pero que haya un plan especial para el consumidor final que es el taxista, el transportista y otras actividades laborales".



"La propuesta es tener un esquema de precio tope para la compra para que, siendo inexpertos en el mercado de transacción del gas, las estaciones puedan tener por lo menos un tope y sepan cuál va a ser ese margen para su actividad", precisó.



Es que a partir de la puesta en marcha del esquema de licitación de gas para las generadoras de electricidad y las distribuidoras, las estaciones de servicio "tendrían que negociar directamente con los productores en situación de inferioridad importante".



"Nos llama la atención no ser incluidos, teniendo en cuenta que el Gobierno dijo que iba a incentivar el consumo, y aprovechar esa ventaja de ser el país con el tercer reservorio más importante del mundo", afirmó el titular de Cecha en referencia al potencial gasífero de la formación de Vaca Muerta.



El sector de GNC representa hasta un 7% de la demanda de gas natural y hasta el momento se manejaba con un cuadro tarifario propio dentro del esquema de las distribuidoras por redes, o tenían la posibilidad de salir a realizar su propia contratación con alguna de las comercializadoras o traders del mercado.



"Ahora, a partir de principios del próximo año, nos sacan el cuadro tarifario, que es lo que reclamamos, y nos mandan a comprar directamente al productor lo que puede significar grandes dificultades para tener un buen precio", dijo Bornoroni.



El directivo reseñó que "al Enargas y la Secretaria de Energía, les pareció que ayudaban o incentivaban la mayor competencia, pero cuando las estaciones vayan libremente a comprar a los productores no tendrán mucha capacidad de negociación"



