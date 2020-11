"La brecha cambiaria preocupa al FMI", admitió el representante argentino

El representante de la Argentina en el directorio del FMI, Sergio Chodos, reconoció que la brecha cambiaria "preocupa" a ese organismo, pero aseguró que el Fondo también tiene "bastante claro que va a ser necesario mantener el control de capitales durante un tiempo".



Tras las reuniones que los enviados del FMI mantuvieron con el ministro de Economía, Martín Guzmán, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y empresarios, Chodos aclaró que desde el organismo no reclamaron terminar con la brecha a través de una devaluación.



"La tendencia de la brecha es algo que siempre está en su horizonte de atención. La brecha subiendo los preocupa", sostuvo el funcionario.



Chodos aclaró: "Nunca escuché decir que había que cerrar la brecha devaluando. Hay un trabajo del Banco Central que marca que no hay un atraso real. No parece ser una solución a nada una devaluación".



La brecha cambiaria entre el dólar mayorista y el blue se ubicó este miércoles en un 95,6%.



Chodos consideró que con el Fondo Monetario es necesario "acordar un programa que sea más que superador que el de 2018. Y ese es el espíritu de las dos partes".



El funcionario garantizó que ese programa "será el de la Argentina, no el del FMI", pero aclaró que aún "no hay borradores de lo que estamos negociando".



En la última visita que una misión del Fondo realizó al país, ese organismo resaltó que la Argentina necesita un "amplio consenso político y social" para lograr ese nuevo programa.



"La Argentina enfrenta desafíos de corto y mediano plazo que requerirán un conjunto de políticas cuidadosamente calibradas para fomentar la estabilidad, restablecer la confianza, proteger a los más vulnerables y establecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo", indicó.



Manifestó su intención de "respaldar los planes del Gobierno para corregir los profundos desafíos sociales y económicos, que fueron agravados por la pandemia del Covid-19".