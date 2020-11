Crisis en tambos de la provincia: Piden un precio diferenciado en combustibles

Los tamberos de la provincia de Entre Ríos atraviesan una difícil situación en cuanto al monto que le pagan por litro de leche y los valores en los costos.



"La crisis que se está viviendo agravada por la sequía, los costos siguen aumentando debido a la inflación y el precio de la leche que recibe el productor está en el freezer congelada hace un año, es una realidad tremenda", indicó a Elonce TV Fabio Schneider, integrantes de la Federación Agraria de Crespo.



Sobre este tema, dijo que "fuimos convocados por zoom a una reunión de la mesa lechera a nivel nacional de Federación Agraria, nos gustó mucho que se trate el tema para hacer visible ante la sociedad nuestra realidad".



En relación a los costos y ganacias, el tambero, sostuvo: "Hace un año con 1.000 litros de leche se compraban dos cubiertas para una camioneta, ahora se necesitan 2.400 litros para comprar las mismas cubiertas".



Y ejemplificó: "En el 2019 con un litro de leche se compraban 2 kilos de alimento balanceado y ahora con un litro se compra un 1 kilo"



A su vez, contó que "el que más sufre esta situación es el pequeño y mediano productor, porque hay asistencia de créditos, pero no siempre podemos adquirirlos".



Según detalló Schneider "en Entre Ríos en la década del 80 había cinco mil productores y ahora hay 800; somos una especie en extinción".



En este sentido, contó que "en un término de un año, conozco dos personas que colgaron los guantes y decidieron cerrar sus tambos".



"A esta crisis, la cuestión climática no ayudó, el año pasado una granizada nos llevó la cosecha de forraje y luego se sembró el maíz de segunda y no rindió".



Además, señaló que "no contamos con ningún seguro para los tamberos, entonces todo se complejiza".



Posible solución



"La Industria argumenta que no puede mejorar el precio al productor por el costo que tienen el transporte en buscar la leche. Un primer paso sería tener alguna diferenciación en el costo del combustible", resaltó Schneider.



Y explicó: "Hoy el productor de bolsillo tendría que cobrar 36 pesos, pero en este caso el consumidor debería pagar 150 pesos el litro. En promedio hoy un productor recibe 18.50 pesos".



"Hay que encontrarle la vuelta, pero si hay buena voluntad", culminó.