Concordia: dos bancos "fueron cerrados" por casos de Covid entre sus empleados

Foto: Gentileza: Diario Río Uruguay

El secretario general de la Asociación Bancaria seccional Concordia, Ramón De León, en diálogo con Elonce.com, detalló que ayer viernes estuvo cerrada la sucursal del Banco Nación, ya que entre los trabajadores de la entidad crediticia se detectaron 17 casos de COVID.



"El banco Nación fue cerrado por el positivo de varios compañeros más, por lo que quedó inoperante la sucursal. Es imposible seguir atendiendo con el personal que hay, más allá de todos los protocolos existentes. Realmente esto ha desbordado la situación", afirmó a Elonce.com, De León.



De la misma manera agregó: "Las autoridades del banco tomaron la decisión de cerrarlo. Se ha desinfectado más de una vez, pero no podemos seguir arriesgando la integridad física de los compañeros que todavía se encuentra bien. Con la cantidad de personal que se encuentra en condiciones, no se pueden realizar todas las operaciones".



Se garantiza, dijo "la recarga de cajeros automáticos, no así la atención al público".



De acuerdo a lo mencionado por el secretario general de la Asociación Bancaria seccional Concordia "el banco Nación se encontrará cerrado hasta que el personal que se encuentra hoy positivo se recupere y pueda ser operativa nuevamente la institución". Seguramente en las próximas horas se conocerán definiciones de cómo seguir, desde la entidad crediticia.



Asimismo, recordó que en el banco Macro de Concordia, atraviesan una situación similar a la del Nación, ya que fueron confirmados ocho casos de coronavirus. Dijo que en esta entidad se está sin atención "desde el pasado lunes". Elonce.com.