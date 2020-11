China sancionó a frigorífico argentino por detección de covid-19 en empaque

Fuentes oficiales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmaron que las autoridades sanitarias de China suspendieron al frigorífico argentino "Gorina", cuya planta opera en la ciudad bonaerense de La Plata, por la detección de coronavirus en un empaque externo de carne bovina.



Además, desde el organismo sanitario precisaron que el frigorífico sancionado "no ha sido deslistado, sino suspendido por ese lapso, con lo cual podrá volver a operar una vez que finalice la sanción". La sanción es por cuatro días.



A partir que la Argentina cuenta con 90 frigoríficos habilitados para exportar a China, desde el Senasa precisaron que la suspensión de Gorina, no provocará desabastecimiento de carne vacuna a dicho mercado, y también descartaron que toda esta situación haya generado problemas comerciales.



Por otro lado, especialistas del organismo sanitario argentino comentaron a este medio que "la sanidad y la inocuidad de la carne nunca estuvo en duda por el país asiático".



Hay que recordar que ayer el Senasa informó que recibió una comunicación de China sobre la detección de coronavirus en un embarque de carne vacuna de la Argentina, luego de resultar positivo el test de ácido nucleico (materia genético de coronavirus) realizado sobre un empaque externo.



"Todo indica que por el frío más el plazo del viaje de la mercadería, no tendría capacidad de infectar a las personas. No se trata una detección en el producto, que está en perfecto estado y cumpliendo todos los estándares sanitarios requeridos, sino de empaque exterior", informaron desde el organismo que preside Carlos Paz.



Ayer en un comunicado, el Senasa informó que había solicitado información complementaria sobre la detección del empaque con coronavirus "ya que no fue realizado por la Aduana china en el ingreso de mercadería, sino en un dador de frío adonde había sido trasladada antes de su distribución final".



A su vez, ratificaron que lo sucedido en China con la mercadería nacional "es un caso aislado", y agregaron "es la primera vez que sucede con productos procedentes de nuestro país desde que comenzó la pandemia. Sí ocurrió en productos de otros países proveedores de carne y también en otras mercaderías".



China es el principal destino de las exportaciones nacionales de carne vacuna, donde según los registros del Senasa entre enero y octubre del presente año se comercializaron a dicho mercado unas 406.130 toneladas.



Por otro lado, ante el rebrote de coronavirus en Europa, hay preocupación en el negocio exportador de carne vacuna de nuestro país. Especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario detallaron que en el viejo continente "están optando por reducir los volúmenes de compra o defiriendo las cargas lo más posible, como una estrategia de ganar tiempo hasta que existan mayores certezas en cuanto al levantamiento de las restricciones".



Si bien hasta el momento no se constataron cancelaciones ni renegociación de los contratos que fueron acordados, si se está registrando una caída en los precios de los cortes que importa Europa, que en algunos casos llega al 40%.



Controles en el mercado interno



En medio de esta situación, hoy el Senasa informó que continúan los controles en todo el país, con decomisos de productos que no dan garantía de inocuidad y evitar así el consumo y comercio.



A partir de esta medida, se busca resguardar la salud de los consumidores, y mantener el estatus sanitario nacional, y los mercados internacionales.



En lo que va del año, técnicos del Centro Regional Entre Ríos del organismo sanitario realizaron 11.490 inspecciones de alimentos, animales vivos y productos y subproductos de origen vegetal. "Entre algunas de las infracciones o irregularidades que se detectaron a lo largo de estas inspecciones se destacan la falta del Documento de Tránsito Vegetal (DTV), rótulos incompletos, credenciales apócrifas, habilitaciones vencidas y guías, entre otras", informaron.