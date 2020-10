En agosto los salarios "aumentaron 2%, por debajo de la inflación"

De este modo, los sueldos de todos los trabajadores alcanzaron el sexto mes consecutivo de pérdida en la carrera contra la inflación.



Según el estudio oficial, el índice de salarios del total registrado mostró un crecimiento de 1,6% en agosto, como consecuencia del incremento de 2,1% del sector privado registrado y un aumento de 0,8% del sector público.



La suba del salario total fue resultado de un aumento del 1,6% en los haberes registrados y un incremento del 3,7% en los no registrados.

Según el informe oficial, el índice de salarios total registrado acumula en los últimos 12 meses un aumento de 31,1%, como consecuencia del incremento de 33% del sector privado registrado y un aumento del 27,7% del sector público.



Si se tiene en cuenta los registrados y los no registrados, el aumento llegó al 32% en los últimos 12 meses, como consecuencia de la suba del 31,1% de los primeros y de 36,3% de los segundos.



El parate económico por la pandemia generó un sinfín de suspensiones y en ese contexto los salarios continuaron perdiendo terreno en la carrera contra los precios.



El temor a perder el trabajo -pese a la prohibición que existe de despidos por decreto presidencial- habilitó a muchos sectores a aceptar subas por debajo de la evolución de los precios.



Así, según el informe oficial, por segundo mes consecutivo, los salarios de quienes están ocupados en el sector privado no registrado no pudieron mejorar su poder adquisitivo.



El organismo aclara que "el índice de salarios estima la evolución de las remuneraciones pagadas en la economía, aislando el indicador de variaciones relacionadas con conceptos tales como la cantidad de horas trabajadas, descuentos por ausentismo, premios por productividad y todo otro concepto asociado al desempeño o a las características de los individuos concretos".





