Anticiparon que el programa ATP abarcará solo a los sectores "críticos"

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, anunció que el programa ATP abarcará desde este mes solo a los sectores "críticos", entre los cuales enumeró al entretenimiento, el turismo, la cultura y la gastronomía, mientras que el resto podrá acceder a préstamos con tasa subsidiada.Según la funcionaria, "la recuperación de la economía tiene dos velocidades: una para los sectores no críticos, donde ya se ve recuperación del nivel de actividad; otra es la de sectores que no se han podido recuperar, como turismo, cultura, entretenimiento y gastronomía, que consideramos críticos".En consecuencia, explicó que los sectores no críticos que antes percibían el salario complementario, "pasan a subsidio de tasa".Con relación al IFE, la número dos de la jefatura de Gabinete aclaró: "lo seguimos discutiendo, porque vemos recuperación del nivel de actividad que está vinculada con el nivel de circulación de las personas"."De modo que queremos ver cómo invertir mejor esos recursos. Estamos en otro contexto: los trabajos se han recuperado, también los de la informalidad", enfatizó.Por otra parte, Todesca descartó una devaluación, al señalar que si se efectivizara, "se agravarían los problemas que ya tenemos, caerían los salarios y las jubilaciones y subirían los precios. Eso aumentaría la pobreza y la indigencia"."La brecha es un problema, pero estamos trabajando sobre eso, en términos del dólar contado con liquidación, cotizción a la que tenemos que tranquilizar. Pero ese tipo de cambio no es indicador de la economía", resaltó.Además, subrayó que "los números objetivos de la economía argentina indican que el tipo de cambio está en un buen nivel, que las reservas que tenemos nos permiten trabajar con normalidad y que tenemos saldo comercial positivo".Por último, coincidió con la vicepresidenta Cristina Kirchner con que el bimonetarismo de la Argentina es un problema grave: "Es un pronóstico acertado. Y también lo es que los funcionarios hemos cometido errores, porque hemos enfrentado una situación muy fuera de lo común", admitió.