Cambio en la AUH: Junto con la ampliación, eliminarán el tope de hijos

Política La Asignación Universal por Hijo tendrá un millón de nuevos beneficiarios

Con la incorporación 723.000 niñas, niños y adolescentes como beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Presidente Alberto Fernández anunciará también este juevesLa fecha elegida no es casual: el jueves 29 se cumplen 11 años de la firma por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner del Decreto de Necesidad y Urgencia 1602/09, que puso en vigencia dicha Asignación.De los 723.000 chicos y chicas que se incorporan, unos 15.000 corresponden a padres de más de 5 chicos. En tanto se está analizando todo el padrón -que es de 2,3 millones de padres de 4,3 millones de chicos- paraActualmente,Cobran la AUH de $ 3.540 por chico, importe que se ajusta por la movilidad previsional, el padre o madre ("priorizando a la mamá") que vive con los menores que reúna ciertas condiciones:-Estar desocupado.-Ser trabajador no registrado (sin aportes).-Trabajador del servicio doméstico.-Monotributista social.-Inscriptos en Hacemos Futuro, Manos a la Obra y otros programas de Trabajo.Del monto total, de $ 3.540, el 80% se cobra mensualmente y el 20% restante de forma anual con la presentación de la Libreta de Asignación Universal, que incluye el certificado de salud y de escolaridad.En el caso de los hijos con discapacidad, la Asignación mensual es de $ 11.535. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.Además, se abona una ayuda escolar anual de $ 2.966.En las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires, la AUH es de $ 4.602, y para los chicos con discapacidad, de $ 14.996.En base a las mediciones del INDEC, el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) informó que sobre 14 millones de niños, niñas y adolescentes menores de 17 años, con la pandemia, en el segundo trimestre de este año, la indigencia alcanzó al 22,5% (3,2 millones), en tanto la pobreza alcanzó al 66,3% (9,3 millones).Las ayudas del Estado (como AUH, IFE, tarjeta alimentaria) lograron reducir la indigencia pero no tuvieron casi efecto sobre los hogares pobres con los menores de 17 años, por lo exiguo de esas ayudas en relación al costo de la canasta familiar básica.