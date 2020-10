Cuánto saldrá alquilar una casa para vacacionar: Qué protocolos seguirán

El presidente de la Cámara de Turismo de la provincia., Leonardo Schey

, dijo aque están "preparados" para recibir a los turistas, con "los protocolos ya definidos, y expectantes con las actividades para ver cuando nos dan el ok. El secretario de Turismo nos ha ido anticipando que se estaría pudiendo abrir para los primeros días de noviembre. Sabemos que las cosas se irán dando de manera progresiva, de menor a mayor".Los protocolos que se están tratando "son para espacios secos", afirmó, acotando que "".Además, dijo: "". ", para ver como resulta la aplicación de los protocolos", aseveró., aseveró: "Sabemos que la inflación superó el 48 %, pero se piensa en un número que será muy accesible, de un 30 % (de incremento) respecto a la temporada pasada". Y fue más allá al estimar que "un bungalow o una habitación de hotel, para cuatro o cinco personas, rondará los 4500 pesos, 5000 pesos, hasta 7500, dependiendo de la calidad de lo que contraten los turistas"."Todos los aforos de las actividades turísticas van a tener una reducción del 50 % y dentro de la hotelería,", afirmó. Enseguida dijo que esto último "está un poco endeble porque lo escuchamos al ministro de Turismo nacional que decía que aquella persona que presente síntomas se tendrá que hacer cargo del seguro que estamos tomando los operadores turísticos y que se lo traslade a su ciudad. No tenemos aún bien claro cómo será la trazabilidad, no sabemos si los controles se harán fuertes en el ingreso a la provincia o si cada ciudad hará su control, falta unificar varios criterios, pero creo que hay buena voluntad de todos los municipios", manifestó Schey.Del mismo modo opinó: "Quiero invitar a los entrerrianos a que nos visitemos entre nosotros, a que salgamos a disfrutar con responsabilidad, cuidándonos de la mejor manera posible y a conciencia".