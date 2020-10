El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que el Gobierno aspira a "generar políticas para que haya mayor oferta de dólares", pero advirtió que esas estrategias "son a mediano plazo".



"Hoy todas las propuestas de opinadores y economistas que traen situaciones mágicas van por el lado de la demanda, eso no ocurre en nuestro país porque no hay oferta de dólares", expresó el funcionario.



Además, recalcó que "la economía argentina se ajusta con el dólar comercial y no con el dólar blue".



Por otra parte, advirtió que las consecuencias económicas del coronavirus en Argentina no son "excepcionales", en comparación con otros países de la región, y graficó que tanto Uruguay, donde el impacto de la Covid-19 fue mucho menor, también tuvo una "caída de 10 puntos" de su PBI, al igual que Brasil, donde se aplicó otra estrategia para encarar la pandemia, en una entrevista con radio Mitre.



"La brecha en el dólar no se soluciona con un cambio brutal"



Mientras tanto, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, dijo que la brecha en el dólar bajará "en la medida en que se avance en los objetivos de mediano plazo y no se soluciona con un cambio brutal del Gobierno", al rechazar que la devaluación fuerte sea una opción en análisis.



"La brecha no cederá en el corto plazo, porque los problemas del mercado de cambios reflejan problemas estructurales", dijo la funcionaria al asegurar que la confianza se va a ganar "en la medida en que la política económica avance más en los objetivos que se plantearon en el mediano plazo".



En una entrevista con el diario Clarín, Todesca Bocco afirmó que "generar una devaluación fuerte lo que pasará es que los precios aumentarán, el salario real caerá y la economía se contraerá todavía más, porque las devaluaciones son contractivas".



"Las medidas que se vienen tomando van a ir dando resultado, pero no serán esta semana o a principios de noviembre, tenemos la fuerza como para sostener el mercado porque las medidas las tomamos antes de quedarnos sin un dólar, tenemos reservas disponibles para la recuperación económica y la producción", aseveró.



La funcionaria se refirió además al tipo de cambio oficial y afirmó que "de los datos de la economía nada sugiere que el tipo de cambio oficial tenga que ir a a $ 145, el tipo de cambio no está retrasado, hay superávit comercial y de cuenta corriente".



"Nosotros no estamos de espectadores, tomamos medidas e identificamos motivos por los cuales esta brecha se disparó y sobre ello actuamos", sostuvo.



Al respecto refirió que hay otros factores que presionan sobre la brecha en referencia a fondos especulativos que había entrado al país para ganar con el diferencial de tasa de interés y tipo de cambio, y que "presiona sobre el mercado de contado con liqui, además de que el blue contó siempre con la oferta del turismo y hoy no está".



Por otra parte, señaló que se inyectó liquidez a través de programas como IFE, ATP y créditos a tasas y plazos distintos, lo que también impactó en la brecha.



Sin embargo, descartó que pueda hablarse de inseguridad económica por la restricción a la compra de US$ 200, y afirmó: "Inseguridad económica es perder el trabajo o una disparada en los precios".



Todesca Bocco también habló de inflación y resaltó que "en Argentina no está determinada sólo por la cantidad de dinero, sino también por la puja distributiva, por lo que cuando la economía empiece a pegar la vuelta después de la pandemia, la puja se acentuará, y ahí tendremos que trabajar sobre el dólar, las tarifas, los salarios y los precios".



Además, se refirió al acuerdo con el FMI y dijo que el Gobierno aspira "a un buen acuerdo más que a una fecha", al considerar "importante para que se comprendan las particularidades del caso argentino, porque la caja de herramientas tradicional del FMI no va, lo que necesitamos es un acuerdo que nos dé tiempo para crecer e ir achicando el déficit fiscal".



Respecto de las medidas adoptadas para paliar el impacto de la pandemia de coronavirus, también sostuvo Todesca que están discutiendo la continuidad del IFE4.



"Tenemos un ojo puesto en la cuestión sanitaria, nos preocupa el Interior del país y ver si habrá suspensión de trabajadores allí por la pandemia, por lo que si las hay el IFE cobra sentido, pero si hay una recuperación en lo sanitario, sería mejor poner esa plata en inversión pública, y en el medio analizamos medidas para los más jóvenes", expresó.